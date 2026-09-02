Baldoví reprocha a Mazón que ahora quiera "hacer creer que una alerta a tiempo no habría salvado vidas" en la dana

Archivo - El síndic de Compromís, Joan Baldoví, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reprochado al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón que ahora quiera "hacer creer que una alerta a tiempo no habría salvado vidas" el día de la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, y le ha preguntado si "se puede tener más poca vergüenza".

Así lo ha manifestado, en declaraciones remitidas a los medios, un día después de que Mazón haya presentado, a través de su representación legal, un escrito ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que concrete si existe abierta alguna línea de investigación o pendiente de apertura respecto de una eventual responsabilidad penal por acción suya "con expresión suficiente de su contenido fáctico" para conocer y proponer las pruebas de descargo que considere oportunas y, para el supuesto de no existir "ningún otro hecho, acción, indicio o línea de investigación", que se haga constar expresamente esa circunstancia.

La defensa de Mazón también considera que la pregunta que en este procedimiento debe hacer es si se puede afirmar "con el grado de certeza exigible en Derecho penal", que las víctimas --con concreción de cada persona fallecida-- no habrían perdido la vida en la dana si hubieran recibido "algunos minutos antes el mismo mensaje que fue enviado a las 20.11 horas recomendando evitar desplazamientos".

A juicio de Baldoví, "una vez más, Mazón continúa riéndose de los valencianos y de las víctimas" de la dana. "Ese que estaba en un reservado de un restaurante mientras la gente moría, ahora nos quiere hacer creer que una alerta a tiempo no habría salvado vidas", ha censurado.

Por ello, ha preguntado al 'expresident' de la Generalitat si "se puede tener más poca vergüenza", pero a la vez ha sostenido que lo que también es "una auténtica vergüenza" es que el PP y el actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, "lo mantengan de diputado, aforado, cobrando dinero público y con unos privilegios de expresidente".