Baldoví ve "patética" la comparecencia de Mazón en el Congreso: "Ha hecho lo que hace siempre, culpabilizar a los demás"

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha tachado de "patética" e "indignante" la comparecencia del 'president' de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, en la comisión de investigación de la dana en el Congreso y ha considerado que el dirigente valenciano "ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial de que no tuvo nada que ver".

De este modo ha valorado, en declaraciones a los medios este lunes, la comparecencia de Mazón, que ha asegurado, entre otras cosas, que cuando salió de El Ventorro "no sabía que había gente que se estaba ahogando" y que quizá no oyó la llamada de la entonces consellera Salomé Pradas a las 19.10 horas el 29 de octubre porque tenía el "móvil en la mochila".

A juicio de Baldoví, "la imagen que quedará en el día es que el 'president' de la Generalitat, cuando ya sabía que había gente desaparecida, metía su teléfono móvil en la mochila". El síndic de Compromís ha señalado que este lunes se le ha visto a Carlos Mazón "más incómodo, porque hoy no podía leernos discursos de 23 minutos", a diferencia de lo que hizo la pasada semana en la comisión de la dana de Les Corts.

Sin embargo, ha criticado que el dirigente valenciano "en todo caso ha hecho lo que hace siempre: victimizarse, culpabilizar a los demás y querer meter con calzador su relato judicial de que era un 'president' que no tuvo nada que ver con las alertas".

Y ha incidido en que Mazón "no está contestando a las preguntas clave" en su comparecencia en el Congreso, como la de "qué hacía en esa hora clave donde se estaban ahogando las personas" ni tampoco "ha detallado claramente dónde estuvo esa hora". Además, ha apuntado Baldoví, el jefe del Consell ahora en funciones "ha dicho que llevaba también en la mochila un jersey para poder cambiarse".

"COMPLICIDAD" DE FEIJÓO Y ABASCAL

"Es decir, está diciendo o intentando decir que no fue a casa a cambiarse, que llevaba el jersey ahí, en una mochila donde cabía realmente de todo", ha deslizado. Por todo ello, ha considerado "patético" e "indignante" el relato de Carlos Mazón en el Congreso.

No obstante, ha asegurado que lo que le parece "más indignante de todo" es que, "gracias a la complicidad" de los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente "hayamos tenido a este semejante presidente, el peor presidente de la historia al cargo de cinco millones de valencianas y valencianos". "Patético sería ser muy amable con lo que está pasando hoy", ha zanjado.