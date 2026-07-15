Baldoví ve un uso "absolutamente perverso" de la justicia con Sánchez: "El que puede hacer está haciendo"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, cree que hay una utilización de la justicia "de un modo absolutamente perverso" en los casos que afectan a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y lamenta que esto repercute en la confianza de la ciudadanía con el poder judicial.

"Aquí, el que puede hacer está haciendo", asevera en alusión a la frase pronunciada por el expresidente José Mª Aznar, del PP, para lograr un cambio de gobierno y poner fin a la etapa de Sánchez en la Moncloa.

En una entrevista con Europa Press, Baldoví valora así la condena al hermano del presidente, David Sánchez, a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario en la prevaricación por la adjudicación de su plaza de director de artes escénicas en Extremadura, y la causa contra su mujer, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

"Estas decisiones judiciales me producen estupefacción y vergüenza", afirma el portavoz valencianista, quien señala como consecuencia la pérdida de confianza de los ciudadanos en la justicia: "No confiamos en la justicia, vemos que se trata a las personas de diferente manera según sea su manera de pensar".

Una situación que considera preocupante, incluso personalmente", porque son decisiones de jueces que "no hacen sino que poner muchísima distancia entre la gente y la justicia". Ante ello, cree que "el Consejo General del Poder Judicial debería pensar por qué se produce todo esto".

Preguntado por si esta situación puede llegar a suponer el fin de la etapa de Sánchez al frente del Gobierno y del PSOE, Baldoví admite que en las filas socialistas "tienen motivos para preocuparse", aunque no solo por los casos que afectan a la mujer y al hermano del presidente, sino por "otros asuntos que ya se verá si son delito o no, pero pintan mal".

Dicho esto, defiende que un partido que quiera seguir gobernando debe ser "absolutamente transparente", mientras reprocha al PSOE y a Sánchez que hayan "tardado mucho en dar explicaciones" sobre casos judiciales que les afectan.

APURAR LA LEGISLATURA, PERO "PARA HACER COSAS"

Por parte de Compromís, Baldoví insiste en que su "línea roja" para dejar de apoyar al Gobierno será que se demuestre una financiación ilegal del PSOE. "En todo caso, nosotros somos de los que opinamos que la legislatura se debe apurar. Eso sí, para hacer cosas", recalca, y pone como ejemplo la partida "muy importante" aprobada este martes en el Consejo de Ministros por parte del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de más de 904 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas para financiar el nivel acordado de la dependencia.

"Ese es el camino --argumenta--. Lo que queda de legislatura, si se quiere continuar, no debe ser a toda costa, continuar por continuar, sino que tiene que ser para tomar decisiones valientes". Y vuelve a exigir al Gobierno que se centre en "otros grandes asuntos donde debería ser más valiente", como la crisis de la vivienda o la 'ley mordaza' que sigue vigente casi ocho años después.

Al ser repreguntado por si podemos asistir al fin de la etapa de Sánchez, Baldoví señala que la política lleva años dando "muchas sorpresas" y rechaza decir abiertamente que "este sea el final". Sí reconoce que "evidentemente, está siendo un tiempo muy complicado para Pedro Sánchez y para el Partido Socialista". "Y ya veremos finalmente cómo acaba", apostilla.

En cualquier caso, advierte que "tenemos enfrente a un Alberto Núñez Feijóo [líder del PP] que, día sí, día también, mete la pata de una manera absolutamente gratuita", por lo que no lo ve como "una persona en la que la gente pueda confiar para que sea el próximo presidente del Gobierno". De hecho, opina que "incluso el propio votante de derechas empieza a dudar de que Feijóo pueda llegar a ser un buen presidente".

"Por tanto, absoluta cautela, los tiempos en la política son muy acelerados. Lo que hoy parece blanco, blanco, blanco --subraya--, mañana puede ser gris y pasado mañana puede ser marrón".

OLTRA Y LAWFARE

Cuestionado por si ve equiparables los casos de David Sánchez y Begoña Gómez con el de la exvicepresidenta de la Generalitat y candidata de Compromís a la alcaldía de València, Mónica Oltra --irá a juicio oral por presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada cuando ella era consellera de Servicios Sociales--, y por si considera que en ambos se produce 'lawfare', Baldoví afirma que tanto en el caso del hermano y de la mujer de Sánchez como en el de Oltra "es evidente que no hay un solo indicio y, sin un solo indicio, se les va a llevar a juicio".

A su juicio, esto demuestra que "hay una parte de la judicatura que está utilizando la justicia para derribar gobiernos, para apartar a políticos valientes que molestan". "Mónica era una política que molestaba a diversos intereses empresariales, a diversos políticos de la derecha y, evidentemente, con Mónica y con la familia de Pedro Sánchez se ha utilizado la justicia de modo absolutamente perverso", asevera.

El síndic de Compromís considera que el PSOE debería realizar "algún pensamiento" sobre cómo actuó con Oltra cuando estalló el caso que le afecta, así como sobre su postura con asuntos judiciales que afectaron a representantes "de Podemos y del independentismo", cuando "el Partido Socialista estuvo muy callado". Por contra, asegura que la postura de Compromís y la suya ha sido clara: "Yo siempre he dado la cara por Mónica Oltra".