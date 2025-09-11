Baldoví sobre el video del Cecopi: "Demuestra la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras"

Archivo - El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha valorado este jueves la difusión por parte de TVE del video con el audio del primer receso del Cecopi del día de la dana y ha asegurado que, a su juicio, demuestra "la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras".

En el video se puede oír sobre las 19.00 horas a la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas preguntar si alguien tenía el teléfono del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, y decía que a ella no le "apetecía llamarlo".

A esa hora Pradas habla de una serie de indicaciones para el texto del Es-Alert, que fue finalmente enviado a las 20.11 horas a la población: "Ponemos también lo de las vías de comunicación que solo serán el 112, Twitter oficial de Emergencias de la Comunitat Valenciana y À Punt", señala, y añade: "Metedlo en el texto, por favor".

Según ha indicado Baldoví en un comunicado, "estos audios demuestran la negligencia criminal del Gobierno de Mazón y sus mentiras cuando intentan escapar de su responsabilidad. Es una auténtica vergüenza escuchar a la máxima responsable de Emergencias decir que no tiene ganas de hablar con el responsable de la CHJ. Teníamos el peor Gobierno en el peor momento. Mientras se producían estas conversaciones, Mazón continuaba en el Ventorro".

Por otro lado, Baldoví ha denunciado que la dirección de À Punt "eliminó el audio del video en respuesta a una solicitud de documentación del grupo parlamentario Compromís, a pesar de que en otros videos remitidos sí que se escuchan, por ejemplo, conversaciones entre asesores de la Generalitat".

"Ahora entendemos por qué la dirección de À Punt impuesta por el PP y Vox censuró estos audios cuando nos envió el video en una respuesta parlamentaria. Es lamentable que ahora quieran iniciar una caza de brujas entre su equipo para encontrar al responsable de que estos diálogos salgan a la luz. Estaremos muy atentos para proteger a los profesionales de la televisión pública", ha advertido el síndic de la coalición.

Para Baldoví, "la verdad siempre, siempre, acaba saliendo a la luz. Y tarde o temprano los valencianos acabaremos sabiendo todo lo que pasó el día en que la negligencia de Mazón y su gobierno causó 229 muertos".