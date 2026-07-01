Baleària finaliza la adquisición de Armas Trasmediterránea con la suma de activos en la zona del Estrecho y Alborán

Baleària finaliza el proceso de adquisición de Naviera Armas Trasmediterránea con la incorporación de los activos en las zonas del Estrecho y Alborán - BALEARIA

ALICANTE, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleària ha completado el proceso de integración de los perímetros de Alborán y Estrecho de la naviera Armas Trasmediterránea, tras obtener todas las autorizaciones necesarias por parte de las autoridades de competencia de España y Marruecos. La adquisición del perímetro de Alborán incorpora al Grupo Baleària tres buques: el JJ Sister, el Almariya y el Volcán de Timanfaya mientras que la del Estrecho incluye la adquisición de distintas concesiones así como del buque Ciudad de Málaga. Con ambas operaciones, Baleària asumirá cerca de 250 empleados.

Con este cierre, la compañía toma el control jurídico y operativo de los activos de Armas Trasmediterránea incluidos en las zonas de Alborán y el Estrecho, según ha informado Baleària en un comunicado. Esta operación forma parte del proceso de adquisición anunciado en agosto de 2025, que ya supuso el cierre del perímetro de Canarias el pasado mes de mayo.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha destacado la "relevancia" de esta operación "estratégica" y ha subrayado que esta unión "consolida un proyecto empresarial de largo plazo en el que confluyen trayectorias muy relevantes del transporte marítimo español".

Asimismo, ha afirmado que Baleària asume este crecimiento como el principal operador de ferry de capital nacional, con presencia en todas las conexiones de cabotaje del territorio nacional y "capaz de garantizar el carácter estratégico y esencial que las comunicaciones marítimas representan para la cohesión y vertebración territorial del país".

HOJA DE RUTA "CLARA"

Utor también ha remarcado que la hoja de ruta de la compañía es "clara" y responderá "con solvencia, innovación y estabilidad a los usuarios, transportistas, equipos y territorios, tal como ya se viene haciendo en Canarias".

Para ello, se prevé "invertir" y "adaptar" la oferta a los estándares de calidad de la matriz Baleària, "integrando y reforzando los equipos y optimizando las operativas mediante un plan de inversión y mejora de la flota adquirida que potenciará la calidad, la experiencia del pasajero, la sostenibilidad ambiental y la cultura corporativa".

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la operación correspondiente al perímetro del Estrecho en marzo y la de Alborán en mayo, mientras que la autoridad de competencia marroquí dio su visto bueno a ambos perímetros la semana pasada.

CANARIAS

La culminación de estas dos áreas se produce un mes después de que Baleària tomara el control efectivo de la operativa en el archipiélago canario bajo la marca Baleària Canarias, donde ya está en marcha un plan de inversión de 45 millones de euros a tres años para la modernización de los buques, la incorporación de cuatro nuevas embarcaciones y el refuerzo de las plantillas.

Con esta operación, el grupo resultante suma cerca de 4.500 empleados y una flota que supera los 50 barcos. El volumen de tráfico anual conjunto superará "ampliamente" los ocho millones de pasajeros y los 11 millones de metros lineales de carga, generando una facturación consolidada superior a los 1.000 millones de euros.

Baleària refuerza su presencia en todas las conexiones estratégicas entre la Península, los territorios extrapeninsulares y el norte de África, "con una mayor escala operativa y una visión de largo plazo orientada a garantizar estabilidad, eficiencia y calidad en el servicio".

Según la compañía, esta nueva etapa "apuntala" el compromiso de Baleària "con la conectividad, con las personas que hacen posible su actividad y con los territorios donde el transporte marítimo desempeña un papel estratégico".