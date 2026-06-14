Un banco de medusas causa picaduras a unos 50 nadadores de un triatlón en Tavernes de la Valldigna

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VALÈNCIA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia) ha informado este domingo de la detección de un banco de medusas en la playa de la Goleta, donde se ha celebrado una prueba de triatlón. El banco de medusas ha causado picaduras a varias personas --unas 50-- que han participado en la competición celebrada en la localidad.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha informado de que, "ante la acumulación de casos de picadura de medusa", la organización ha solicitado colaboración. Por ello, se han desplazado dos SAMU, un SVB y tres ambulancias de transporte urgente. Se han atendido a 14 personas y dos de ellas han sido trasladadas al Hospital de Gandia. Además, junto al equipo sanitario del evento se han hecho pequeñas curas a unas 50 personas más.

En un comunicado, el consistorio ha señalado que se está comprobando la posible presencia de medusas en otros tramos del litoral de Tavernes de la Valldigna para evaluar la situación.

Por ello, durante la jornada de este domingo, en la playa de la Goleta ondeará la bandera amarilla junto con la bandera especifica de aviso de presencia de medusas, por lo que se recomienda "extremar las precauciones".

El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna asimismo ha detallado que continúa haciendo seguimiento del episodio, al tiempo que ha remarcado que se informará de "cualquier novedad" a través de los canales oficiales.