El Banco Mundial visita València para conocer la estrategia de innovación urbana y la gestión hídrica

VALÈNCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del Banco Mundial ha visitado hoy el edificio de La Farinera, epicentro de la estrategia València Innovation Capital, para mantener un encuentro institucional con el Ayuntamiento de València y conocer de primera mano algunos de sus proyectos más innovadores en materia de agua, infraestructuras críticas y transformación urbana, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En la visita de la delegación del Banco Mundial, que produce en el marco de la jornada de Intercambio de conocimiento en salud y seguridad ocupacional que se celebra esta semana en Madrid, ha participado Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, quien ha puesto en valor el papel de València como laboratorio urbano de referencia en el sur de Europa.

"Nuestra ciudad se ha consolidado como un entorno idóneo para la experimentación de soluciones innovadoras que mejoran la vida de las personas y hacen más sostenibles nuestras infraestructuras. El diálogo con organismos multilaterales como el Banco Mundial nos permite compartir aprendizajes y fortalecer alianzas estratégicas a nivel internacional", ha señalado.

A continuación, el concejal del Área de Mejora Climática y Gestión del Agua, Carlos Mundina, ha presentado el modelo valenciano de gestión hídrica e infraestructuras críticas, destacando el compromiso de la ciudad con "la resiliencia urbana, la eficiencia en el uso de los recursos y la adaptación al cambio climático".

Este plan estratégico establece tres grandes líneas de actuación: fortaleza, para hacer el sistema más resiliente frente a desafíos climáticos y operativos; medio ambiente, impulsando un modelo de gestión más sostenible y respetuoso con los recursos naturales; y modernización de la red, con el objetivo de mejorar la eficiencia a través de la digitalización, el mantenimiento inteligente y la innovación tecnológica, según las mismas fuentes.

Durante la sesión, la delegación del Banco Mundial ha podido conocer también el funcionamiento del sandbox urbano de València, una iniciativa impulsada por València Innovation Capital que convierte el espacio urbano en un entorno de pruebas real para nuevas tecnologías, modelos de negocio y proyectos piloto en ámbitos como el agua, la movilidad, la energía o la digitalización de servicios públicos. Esta visita supone un nuevo impulso al posicionamiento global de València como ciudad pionera en la aplicación de la innovación al desarrollo urbano sostenible y refuerza su papel como socio estratégico en proyectos internacionales de alto impacto.