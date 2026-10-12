La banda alemana Primal Fear lleva 'Domination' y sus grandes clásicos a la Sala Auditorio Roig Arena, en València. - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La banda alemana Primal Fear ha llevado su nuevo álbum 'Domination' y grandes clásicos de su trayectoria a la Sala Auditorio Roig Arena, en València. Desde este recinto han destacado así la actuación de este grupo este domingo por la noche en sus instalaciones, en las que "ha desplegado la potencia del heavy y power metal que ha caracterizado" a Primal Fear.

El concierto ha estado precedido por la actuación de la banda española Ankhara, encargada de arrancar "una velada de puro heavy", han apuntado desde Roig Arena.

La actuación de Primal Fear ha tenido 'Domination' "como protagonista de un directo en el que las nuevas composiciones se han combinado con algunos de los grandes himnos" del repertorio de esta banda.

"Riffs contundentes, estribillos épicos y una intensa puesta en escena han marcado un concierto dirigido tanto a los seguidores más fieles del grupo como a los amantes del metal clásico", han añadido la misma fuente.

Al frente de la banda ha estado el "carismático" vocalista Ralf Scheepers, que ha liderado "una actuación cargada de energía" con la que se han recorrido las distintas etapas de la trayectoria de la formación.

Los momentos más celebrados de la noche han llegado con la interpretación de 'Metal Is Forever', uno de los grandes himnos de Primal Fear, 'Final Embrace' y 'Seven Seals. Todas estas composiciones han sido coreadas por el público.

El repertorio también ha dado protagonismo a su último álbum, 'Domination', con temas como 'Destroyer' y 'The Hunter', han agregado desde el espacio multiusos valenciano.