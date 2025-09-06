La Banda Municipal de Castelló y el periódico Mediterráneo, Medallas de Oro de la ciudad

Castelló entrega el Corbatín de Honor a Els Llauradors y nombra Hijo Adoptivo a Ignacio Pérez de Heredia y Valle

CASTELLÓ, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha presidido la mañana de este lunes el acto de entrega de honores y distinciones municipales, con las Medallas de Oro de la ciudad a la Banda Municipal de Castelló y al periódico Mediterráneo; el nombramiento como hijo adoptivo de la ciudad del prior emérito de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó, Ignacio Pérez de Heredia y Valle, y, finalmente, el Corbatín de Honor para la rondalla Els Llauradors.

Al acto han asistido, además de la propia corporación municipal, la presidenta de Les Corts, Llanos Massó; el conseller de Medio Ambiente, lnfraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la senadora Eva Redondo, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls; la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; el obispo de la Diócesis de Segorbe - Castellón, Casimiro López Llorente, y diputados provinciales y autonómicos, entre otras autoridades civiles, militares, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En este evento, que se enmarca dentro de la celebración del 774 Aniversario del Privilegio de Traslado que dio lugar a la fundación de la ciudad de Castelló, la concejala de Cultura, María España, ha sido la encargada de dar lectura a los diferentes méritos de las personas distinguidas con las diferentes distinciones y honores. Unas distinciones que fueron ya aprobadas en Junta de Gobierno del 14 de julio de 2025 y sesión plenaria del 31 de julio de 2025.

Por su parte, la primera edil ha hecho en su discurso una defensa de "los principales valores, virtudes y capacidades que atesora la gente y la ciudad de Castelló": "Yo quiero que Castelló siga siendo la locomotora de esta provincia, el orgullo de sus otros 134 municipios. Un aliado para cada pueblo de nuestras ocho comarcas, pero también un centinela, un guardián, un hermano. La que tira del carro, la que siempre está cuando se la necesita, la primera en llegar y la última en irse, la que se arremanga y se moja para pescar; la que se volcó con sus hermanos valencianos en la dana; la que acudió a Castilla y León durante los incendios de hace unas semanas".

Carrasco ha insistido en la "importancia" de la herencia recibida en estos días donde se conmemora el aniversario de la Ciudad. "Somos, porque mucho antes otros fueron, y por eso hoy es nuestro día. La jornada en la que celebramos nuestra historia común, la de todos los que nos precedieron y la de todos los que nos sucederán. Eso es lo que representa el 8 de septiembre de 1251. El inicio de un proyecto colectivo, el de una ciudad plural y multicultural en la que cabemos todas las ideologías, religiones, nacionalidades o formas de amar", ha resaltado.

Igualmente, se ha referido de manera "especial" a las personas y entidades que han sido distinguidas, como "modelo a seguir": "Porque los pilares que sostienen a una ciudad, también a esta, son las personas. No debemos olvidarlo. Por eso este Salón de Plenos es el escenario perfecto para entregar las distinciones a personas y colectivos sin las que no se puede entender nuestra ciudad, el hogar de todos".

Así, ha ensalzado "estos cuatro nombres que engloban a miles de castellonenses, sin cuya labor esta no sería la gran ciudad que es": el periódico Mediterráneo, la Banda Municipal de Castelló, la rondalla Els Llauradors y el prior emérito de la Real Cofradía de la Virgen del Lledó, Ignacio Pérez de Heredia y Valle, que "son un ejemplo a reivindicar".

"Sus trayectorias y méritos nos recuerdan de qué pasta estamos hechos los castellonenses, que no hemos venido a pasar de puntillas por la vida, sino a dejar huella. Y el ejemplo de las distinciones de hoy deben servirnos no solo para aplaudir su esfuerzo, sino para continuar su obra. Estas distinciones nos recuerdan que debemos de estar a su altura", ha recalcado.

MEDALLAS DE ORO

La Medalla de Oro de la ciudad para la Banda Municipal de Castelló ha sido recogida por el actual director de la banda, José Vicente Ramón Segarra; la primera mujer en ingresar en la agrupación musical, Elisa Ortells, y el integrante de mayor edad en activo, Antonio Mena. La formación ha cumplido este año 100 años de vida.

El director de la Banda Municipal ha afirmado que "hoy, 100 años después, es motivo de orgullo y de satisfacción recoger, de manos de la misma institución que la creó, este reconocimiento al sueño de una ciudad y a la pasión, la entrega y la dedicación de tantas y tantas personas que nos han precedido".

"El camino que nos ha llevado hasta aquí ha sido un camino de emociones compartidas, guiado por 100 años de aplausos que han resonado por las calles de Castelló y que continúan siendo el alma viva de nuestra existencia", ha resaltado.

Y ha añadido: "Ahora nos toca a nosotros, a los músicos que somos y que seremos, hacer que esos aplausos no se apaguen, sino que continuen todavía más fuertes y que duren al menos 100 años más".

Por su parte, el consejero delegado del grupo Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha sido el encargado de pronunciar unas palabras como representante del periódico Mediterráneo, Medalla de Oro de la ciudad de Castelló. Moll ha reconocido que "hoy es un día muy especial para esta ciudad, que celebra sus 774 años de historia y para todos los que forman el grupo Prensa Ibérica y los trabajadores que han hecho y siguen haciendo posible el periódico Mediterráneo".

"Recibir este reconocimiento por los 100 años de vida del periódico Mediterráneo como el diario de Castelló nos llena de emoción y de enorme orgullo. Este es un logro colectivo y un reconocimiento hacia todos los castellonenses, porque son ellos los que han hecho posible que hoy lleguemos hasta aquí. 100 años de historias que no se escriben sin la confianza de nuestros lectores y sin el esfuerzo de generaciones que nos dejaron entrar en sus vidas", ha subrayado.

Moll ha señalado que Mediterráneo "nació con la vocación de informar, acompañar y reflejar la vida de Castelló". "Y lo ha hecho siempre con un compromiso firme con la verdad, con la pluralidad, la honestidad y la cercanía. Cada página escrita, cada fotografía publicada ha sido un relato histórico de esta tierra, de sus fiestas, de sus desafíos, sus desasosiegos de sus sueños cumplidos y de los que aún están por llegar", ha afirmado.

HIJO ADOPTIVO

Ignacio Pérez de Heredia y Valle ha recogido el diploma acreditativo como nuevo hijo adoptivo de Castelló. En su discurso, el actual prior emérito de la Real Cofradía de Nuestra Señora del Lledó se ha referido a sí mismo como "un sacerdote más de esta diócesis, normal como los demás, pero con una trayectoria enorme".

También ha tenido palabras de recuerdo para sus padres: "Sin ellos no estaría aquí". Igualmente, ha mencionado el traslado de su familia desde Laguardia (Álava) hasta Castelló al poco de nacer.

El nuevo hijo adoptivo de la ciudad se ha definido como "un niño de Castelló" y ha compartido instantes de su infancia entre las calles Colón, Amadeo I y los partidos de fútbol en el antiguo Huerto de Sogueros, hasta que despertó su vocación religiosa a los diez años.

Así, ha repasado otros momentos de su formación, que le llevó hasta el seminario de Tortosa, donde pasó 18 años entre estudiante y docente. Posteriormente, continuó con sus estudios religiosos que le llevaron al extranjero, donde siguió su formación teológica.

Este año se ha distinguido también con el Corbatín de Honor a la rondalla Els Llauradors. Los encargados de recibir este reconocimiento de manos de la primera edil han sido sus últimos miembros en activo: Antonio Martí, José Martín, Juan Nebot, Manuel Montañes, Luis Viciano, Francisco Signes y César Agut.