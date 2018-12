Barcala sobre la Casita de Papá Noel: "¿Quieres hacerte una foto con Papá Noel? Pues la pagas"

Publicado 03/12/2018 17:49:57 CET

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha explicado este lunes que la entrada a la Casita de Papá Noel que se ha instalado en el Panteón de Quijano es gratis, así como entregarle la carta a Santa Claus, pero ha defendido el pago de cinco euros por hacerse la fotografía con el personaje: "¿Quieres hacerte una foto con Papá Noel? Pues la pagas", ha zanjado.

Así lo ha afirmado el primer edil en respuesta a las críticas que ha realizado la portavoz municipal socialista, Eva Montesinos, a este hecho, quien ha indicado que las fotos eran gratuitas durante los últimos años.

Según el alcalde, "esto es una adjudicación, se licitan una serie de servicios en Navidades como es la Casita de Papá Noel: licitan empresas y una empresa se adjudica la gestión", ha explicado, al tiempo que ha defendido que esta situación se da también en ciudades como Murcia, Málaga, Zaragoza o Alcalá de Henares (Madrid).

"Si vas a la pista de hielo, también pagas por patinar, y si te montas en las camas elásticas, también pagas. No es obligatorio hacerse una foto para poder visitar a Papá Noel, no es obligatorio scarse la foto ni pagar absolutamente nada", ha manifestado.

Así, ha indicado que el año anterior "la Casita de Papá Noel les costó 20.000 euros a los alicantinos, que se pagaron con fondos municipales", mientras que "este año no les cuesta ni un euro, y quien quiera hacerse la foto paga, y quien no, no se la paga".