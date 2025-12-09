Barcala celebra la liberación definitiva del peaje de la AP-7 en Alicante por ser "una constante reivindicación"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha celebrado que el Consejo de Ministros haya autorizado este martes la liberación definitiva del peaje de la autopista AP-7 Circunvalación de Alicante porque "se trata de una constante reivindicación y exigencia del Ayuntamiento para descongestionar el tráfico en la A-70, que circunda todo el término municipal, y especialmente para facilitar los desplazamientos de largo recorrido y vehículos pesados" a su paso por el término municipal.

"Desde hace años venimos reclamando la supresión definitiva del peaje de la AP-7 porque la primera circunvalación de Alicante, la A-70, acumula flujos de tráfico muy intensos, que estaban llegando a su capacidad máxima y afectando de lleno también a las vías de conexión con la trama urbana de la ciudad", ha destacado el primer edil en un comunicado.

Además, ha recalcado que el período de pruebas de esta gratuidad puesto en marcha en los últimos meses por el Ministerio de Transportes "ha ratificado la necesidad de esta medida para beneficiar la fluidez del tráfico en Alicante y contribuir a la conservación del medio ambiente".

Por otro lado, Barcala ha destacado "la buena sintonía" del Ayuntamiento con el departamento que dirige el ministro Óscar Puente "para seguir trabajando en otros proyectos clave de mejora de la movilidad en Alicante, que pasan por los avances de la Variante de Torrellano, que permitirá la conexión ferroviaria con el aeropuerto Miguel Hernández, el enlace del Corredor Mediterráneo con el Puerto y la necesaria mejora de las Cercanías con Murcia".

Asimismo, desde el consistorio han apuntado que colaboran con el Ministerio "en otras actuaciones de especial relevancia" como la futura urbanización del Parque Central junto a la estación de Adif, en el corazón de la ciudad, y la "solución" a la playa de vías junto a Casa Mediterráneo para mejorar los accesos y el entorno del Parque del Mar, así como sus conexiones con los barrios de Benalúa y Gran Vía Sur.