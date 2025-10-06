Barcala confirma que el Ayuntamiento de Alicante alegará contra la resolución provisional de los fondos EDIL

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha confirmado que el Ayuntamiento prepara alegaciones contra la resolución provisional del reparto de fondos europeos EDIL, emitida por la Dirección General de Fondos Europeos, y que deja "en reserva" las ayudas solicitadas por el consistorio para financiar distintos proyectos.

Así lo ha señalado este lunes el primer edil en declaraciones a los medios después de participar en la presentación del Festival de Arquitectura Urbana TAC! en Casa Mediterráneo. De hecho, ha resaltado que el consistorio "empezó ya a trabajar" en esas alegaciones el pasado viernes, cuando se conoció que la capital alicantina quedaba fuera del reparto, justificado por el Gobierno en "criterios técnicos, no políticos".

En este sentido, Barcala ha sostenido que desconoce qué criterios se han utilizado para decidir qué municipios reciben fondos porque esas pautas "no se han trasladado" de forma concreta. Por ello, ha abogado por "elevar aún más el tono" sobre "por qué han faltado fondos para la Comunitat Valenciana".

Y ha añadido: "A mí me parece que eso es, además, una burla a los propios damnificados de la dana. Yo creo que se merecían ayudas directas del Gobierno de España y no que el Gobierno de España hiciera trampas apropiándose de unos fondos que no tenían ese destino para detraerlos de la totalidad de la Comunitat Valenciana".

"Al final, me parece que todo es un gran despropósito, es una gran mentira y es una gran estafa a los alicantinos, a los alicantinos de la ciudad de Alicante, a los alicantinos de la provincia de Alicante y a los valencianos en general", ha apostillado.

En este sentido, ha dicho que no va a "parar" hasta que el Gobierno aclare "perfectamente" cuáles han sido los criterios de reparto de los fondos europeos EDIL y "por qué" a Alicante se le "ha dejado sin nada, absolutamente sin nada".

"Yo me alegro mucho por los que reciben fondos, pero los que reciben fondos probablemente tampoco tienen ningún argumento de por qué han recibido esos fondos", ha reflexionado, para luego recordar que el Ejecutivo central es "un mero gestor" de esos fondos "europeos" para los ayuntamientos.

"El intermediario, el gestor, era el Gobierno de España. Y lo que no puede hacer el Gobierno de España es, de una forma totalmente arbitraria y discrecional, hacer un reparto que, de nuevo, en particular a la ciudad de Alicante, a la provincia de Alicante, vuelve a castigarla", ha valorado.

Al respecto, ha dicho que "parece que no es suficiente" que Alicante esté "en el vagón de cola en los Presupuestos Generales del Estado" y ha vuelto a reprochar a la administración central que prorrogue estas cuentas: "Son incapaces de sacar unos presupuestos adelante y, aún así, siendo incapaces de todo eso, además, a la primera de cambio, con unos fondos que no son suyos, que son fondos europeos, para inversiones imprescindibles para la ciudad de Alicante, también castigarnos y dejarnos a cero".

REMANENTES

Preguntado por si se van a llevar a cabo los diez proyectos para los que el consistorio solicitó financiación europea, el primer edil ha pedido al Gobierno que, ya que "quita" esos fondos a la ciudad, permita al Ayuntamiento sacar adelante esas iniciativas con remanentes de tesorería.

"Tenemos 150 millones que podríamos gastar si el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, nos permitiera gastarlo en esas inversiones. Entonces no tendríamos ni que pedir los fondos europeos", ha remarcado, para luego asegurar que desde el Ejecutivo "ni comen ni dejan comer".

PRESUPUESTOS MUNICIPALES

Además, el alcalde alicantino ha recordado que se siguen elaborando las cuentas municipales para el año que viene y que "en la medida de las posibilidades" se intentará "hacer el esfuerzo" de incluir proyectos en los presupuestos, "que ya van muy tasados".

"Si ya tampoco nos van a dejar con los presupuestos trabajar, pues que venga Pedro Sánchez aquí y nos diga por qué está castigando sistemáticamente a los alicantinos. ¿Qué hemos hecho los alicantinos para que se nos maltrate de esta manera?", ha sentenciado Barcala.