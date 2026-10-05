Barcala cree que el adelanto electoral es la "gran oportunidad" para "poner fin a la etapa negra del sanchismo"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), en una imagen de archivo - Joaquín P. Reina - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), considera que las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre, tras el adelanto de comicios que ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "son la gran oportunidad de los españoles para apostar por el cambio que necesita este país con urgencia y poner fin a la etapa negra del sanchismo, cercado por la corrupción, las mentiras, la ineficacia y la incompetencia".

En declaraciones distribuidas a los medios de comunicación, el primer edil y candidato del PP para las elecciones municipales de 2027 ha afirmado que "está muy claro que la única alternativa viable para rescatar a España de este período de decadencia imparable es la de un nuevo Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo".

"Llega tarde y a la desesperada esta convocatoria electoral anticipada para cerrar una legislatura que nació muerta con un Ejecutivo Frankenstein, que, tras múltiples escándalos, ha intentado a última hora presentarse como solución al problema de la vivienda que ellos mismos han creado por su inacción tras producirse en los últimos ocho años 272.000 desahucios en España y desaparecer del mercado de alquiler 300.000 viviendas. Es, pues, la hora del cambio y de la reconstrucción nacional que representa Feijóo", ha zanjado Barcala.