Barcala cree que la huelga "contra la oposición" fue "un absoluto fracaso": "No había nada más electoralista"

Imagen de un instante de la manifestación de la huelga general del 11 de noviembre celebrada este miércoles en la ciudad de Alicante - EUROPA PRESS

ALICANTE, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), considera que la huelga general del 11 de noviembre "fue un absoluto fracaso" y "que la sociedad en general rechaza ese tipo de medidas oportunistas". "No había nada más electoralista que la convocatoria ayer de una huelga general contra la oposición", ha señalado.

Así se ha expresado a preguntas de los medios de comunicación este jueves, jornada en la que ha asistido a la inauguración del Congreso de la Asociación del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera en Casa Mediterráneo.

De este modo ha reaccionado el primer edil a la jornada de huelga general del miércoles por la vivienda y por unos salarios dignos, en la que también hubo una manifestación multitudinaria en la ciudad de Alicante.

La participación estimada en esa manifestación fue de 20.000 personas, según fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y en ella se pudieron leer pancartas con lemas como 'Defiende la vivienda y no mires quién gobierna'.

"¿Eso es serio? En fin, bueno, era un despropósito y así se manifestaron la inmensa mayoría de los trabajadores, al menos en la ciudad de Alicante y en la provincia de Alicante. Dicho lo cual, es que resulta que solo la Generalitat Valenciana y solo el Ayuntamiento de Alicante estamos haciendo algo en relación con la vivienda", ha asegurado el alcalde.

Barcala ha apuntado que le hubiera "gustado" que "se hubiera dicho claramente" que la huelga "era contra la política del Gobierno" de Pedro Sánchez, "por la inexistencia, ni más ni menos, que de un Ministerio de Vivienda", ha aseverado.

"¿Y para qué tenemos un Ministerio de Vivienda en ocho años que ha hecho cero viviendas? Me gustaría saberlo. ¿Para qué tenemos un Ministerio de Vivienda que, para una ley que ha hecho, lo que ha conseguido es proteger a okupas y destrozar el mercado del alquiler?", se ha preguntado.

"SE VUELCAN LAS TINTAS SOBRE LOS QUE SÍ QUE HACEMOS"

En esta línea, ha enfatizado: "En lugar de hacer esa huelga o en los eslóganes en las manifestaciones decirle a Sánchez con claridad que no ha hecho nada, pues encima se vuelcan las tintas sobre los que sí que hacemos".

"Vamos a ver, no solo en el Plan General estamos contemplando el nuevo suelo, porque tiene que haber suelo para construir viviendas porque la demanda es fortísima, más de 40.000 viviendas que se contemplarán en ese Plan General", ha afirmado, para luego apuntar: "Es que las estamos haciendo".

Al respecto, ha añadido que hicieron y entregaron "las 15 del Portón", que están terminando y entregarán "las 14 de San Gabriel" y que han empezado "el proyecto en la calle Ceuta", donde está prevista la construcción de 32 viviendas protegidas. El Ayuntamiento también cedió cinco solares a la Generalitat en el marco del Plan Vive.

"En el municipio de Alicante sí que estamos haciendo nuestros deberes para que en el futuro haya vivienda, pero para que ahora también la haya, para que haya oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a esas viviendas", ha resaltado Barcala.

CRÍTICAS AL BOTÀNIC Y AL GOBIERNO CENTRAL

En este punto, el alcalde ha insistido en que el anterior Consell del Botànic "hizo cero viviendas sociales" en los ocho años en los que estuvo al frente de la Generalitat: "Ocho años y conseguir no hacer ni una es un sobreesfuerzo que tiene su mérito, en negativo, pero lo tiene, pero es que el Gobierno de España ha hecho lo mismo".

"¿Y dónde está todo ese dinero que nos ha costado a todos los españoles el mantener ministerios o consellerias de Vivienda que no hacen nada y que no han construido absolutamente nada?", ha sentenciado Barcala.