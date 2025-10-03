Barcala defiende la denegación de la licencia de obra para los macrodepósitos por "requerimiento" del Puerto de Alicante

ALICANTE, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha defendido este viernes la denegación de la licencia de obra mayor solicitada por la mercantil XC Business 90 SL para instalar macrodepósitos de combustibles y carburantes petrolíferos en el muelle 19 de la Autoridad Portuaria por "requerimiento del Puerto".

Así lo ha manifestado el primer edil en declaraciones a los medios tras la apertura del VIII Congreso de Inteligencia Artificial, organizado por 'El Independiente' en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA).

El primer edil ha subrayado que la licencia de obra de los macrodepósitos "es una cuestión que los técnicos están analizando" y en la que "hay discrepancias entre las distintas partes", después de que este jueves por la tarde el consistorio anunciara en un comunicado la emisión de un decreto de denegación de la licencia de obra mayor para el proyecto "por carecer de autorización del Puerto" y "no ajustarse a la concesión".

De esta manera, Barcala ha apuntado que "cualquier otra opción que se pueda estar estudiando ya se verá con el tiempo" y ha asegurado que "se anunció que se utilizarían todas las medidas y recursos para que no hubiera macrodepósitos en el Puerto de Alicante".

Al ser preguntado sobre si ve posible que la compañía promotora de los macrodepósitos vuelva a emprender acciones legales tras esta denegación, el alcalde ha manifestado que "todo el mundo tiene derecho a defender su postura". "La empresa, como cualquier otro interesado, tiene derecho a utilizar los recursos que estén a su alcance", ha concluido.

En este sentido, el vicealcalde de la ciudad, Manuel Villar, recordó este jueves que "el Ayuntamiento de Alicante ha manifestado en diversas ocasiones su rechazo a la implantación de los macrodepósitos en el Puerto" y que "será contundente a la hora de aplicar la normativa urbanística para evitar que se instalen si no cumplen con las mínimas garantías exigibles, como es el caso".