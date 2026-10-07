Barcala desconvoca el debate del estado de Alicante para cumplir la "neutralidad institucional" por el 29N

Archivo - Imagen de archivo de un pleno del Ayuntamiento de Alicante - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha firmado este miércoles el decreto por el que desconvoca el debate sobre el estado de la ciudad "con el objetivo de cumplir la regla principal de neutralidad institucional" desde la convocatoria de elecciones generales, que se celebrarán el 29 de noviembre.

De este modo lo han indicado fuentes municipales, por lo que finalmente no se celebrará ese pleno extraordinario, que estaba fijado para este jueves a las 09.30 horas. Se trataba del último debate de esta legislatura, antes de los comicios municipales previstos para mayo del año que viene.

Sí está previsto que se desarrolle a las 13.00 horas la sesión extraordinaria que solicitaron los grupos de izquierdas del Ayuntamiento, que son PSPV, Compromís y EU-Podem, que reclaman que el vicealcalde Manuel Villar (PP) "comparezca y dé explicaciones sobre las últimas informaciones" conocidas "sobre el escándalo" de las viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus.

En el orden del día de esa sesión que pidieron estas tres formaciones políticas figura como punto único esa solicitud de comparecencia de Villar, quien evitó aclarar este martes si la jefa de Contratación y exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio, María Pérez-Hickman, le dijo en 2022 que los hijos de ella estaban inscritos en la cooperativa de Les Naus. Dos hijos y un sobrino de Pérez-Hickman fueron beneficiarios de pisos en el complejo.