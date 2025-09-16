Barcala encabeza una delegación de Alicante para "captar inversiones" en Weihai (China)

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - JOAQUÍN REINA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, encabeza una delegación municipal y empresarial que participará entre el 19 y el 21 de septiembre en el tercer Foro de Ciudades Exquisitas de Weihai (China), con el objetivo de establecer lazos comerciales y "captar inversiones" en esta ciudad del extremo oriental de la península de Shandong, que cuenta con casi tres millones de habitantes, unas 2.000 empresas con inversión extranjera y una "activa cooperación económica y comercial" con Japón, Corea del Sur, Europa y África.

El Ayuntamiento de la capital alicantina asiste a esta cumbre internacional invitado por la organización, de la que forma parte la Organización de Naciones Unidas (ONU), "con el fin de promover el desarrollo sostenible de las ciudades globales y construir una plataforma de intercambio internacional sobre cooperación económica y comercial, construcción urbana y otros ámbitos para la mejora de la calidad de vida".

La tercera edición del Foro de Ciudades Exquisitas cuenta con 500 invitados, entre los que hay representantes de la ONU, embajadores en China, dirigentes del gobierno, empresarios, académicos e investigadores de este país, además del primer edil de Alicante y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que son las dos ciudades europeas invitadas a la cumbre, "al ser consideradas por la organización como territorios de gran potencial económico, que fomentan, además, un desarrollo urbano sostenible y elevados estándares de calidad de vida", según ha resaltado el consistorio en un comunicado.

Junto al primer edil, la delegación alicantina la integran representantes de dos empresas "de gran capacidad innovadora" afincadas en Alicante, como son GDV Mobility y Bumerania. En la expedición también viajan el concejal de Planes Estratégicos e Innovación, Antonio Peral, y el director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento.

"Es una gran oportunidad para reforzar el posicionamiento internacional de Alicante y proyectar su imagen de ciudad turística, moderna y acogedora, así como su gran potencial para captar inversión extranjera", ha destacado Barcala.

Y ha añadido: "Estamos en pleno proceso de transformación estructural de nuestro tejido productivo y podemos cerrar acuerdos de interés estratégico con esta primera potencia económica mundial como ya es China".

El alcalde participará el próximo sábado en la ceremonia de inauguración del evento con una intervención sobre el modelo urbano de ciudad mediterránea que desarrolla Alicante y las múltiples posibilidades para la captación de inversiones que ofrece la ciudad en los sectores del turismo, residencial alojativo, tecnología e innovación, salud y sanidad, distribución logística y sostenibilidad y medio ambiente.

CONVENIO DE COLABORACIÓN COMERCIAL

Asimismo, el alcalde firmará un convenio de cooperación a cuatro años vista con la alcaldesa de Weihai, Kong Fanping, en materia de desarrollo económico y comercial, cultura y turismo y eventos deportivos. En este último caso, el Ayuntamiento cuenta con la colaboración del Club de Regatas de Alicante, que también estará presente en esta cumbre internacional.

Al mismo tiempo, Barcala tiene previsto visitar varios parques industriales de la zona, relacionados con la tecnología de nuevas inversiones, el comercio de servicios, la información electrónica y la fabricación inteligente.

Según el Ayuntamiento, unos 2.000 ciudadanos chinos residen actualmente en la ciudad de Alicante. La administración local ha recordado que la provincia alicantina exportó bienes a China por valor de 74,6 millones de euros durante el año pasado, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio. El sector con más peso es el manufacturero (38 millones), "especialmente" el calzado, seguido de bienes de equipo, productos químicos y preparados alimenticios.

En cuanto a importaciones, la provincia compró a China en 2024 por valor de 1.493 millones, "sobre todo" manufacturas de consumo (calzado y textiles), bienes de consumo duradero (muebles y electrodomésticos), bienes de equipo, como maquinaria específica para industria, componentes del automóvil y productos químicos.