Barcala niega reuniones con "responsables" de la promotora de Les Naus: "Nunca se produjeron"

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - ROBERTO PLAZA / EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha negado haber mantenido reuniones con "responsables de Fraorgi", entidad gestora de la cooperativa de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. "Nunca se produjeron", ha sostenido durante el pleno ordinario de junio, celebrado este lunes.

El promotor, administrador único de la mercantil Fraorgi, manifestó en su declaración como investigado ante la magistrada que se reunió con Barcala y la ahora exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, quien resultó beneficiaria de una VPP en el complejo y dimitió tras conocerse la polémica. La exedil es otra de las 15 personas investigadas en la causa.

Barcala se ha expresado en esos términos en contestación a una pregunta oral formulada por el portavoz de Compromís, Rafa Mas, en la anterior sesión ordinaria del pleno, del 28 de mayo, en la que se interesó en saber "en qué fechas se reunió" el primer edil "con los representantes de la cooperativa de Les Naus" y "con qué fin".

"En relación con las reuniones o supuestas reuniones a las que se hizo referencia en esa pregunta, esas reuniones nunca se produjeron entre responsables de Fraorgi y yo. De hecho, no tenemos ni siquiera constancia de que hubieran sido solicitadas", ha respondido Barcala durante su intervención.

"CON LUJO DE DETALLES"

Por otro lado, el alcalde ha insistido en que en el pleno extraordinario del pasado 5 de febrero, monográfico sobre Les Naus, ya explicó "con lujo de detalles" qué actuaciones realizó tras tener conocimiento de los hechos, algo que, según ha precisado, fue el "27" de enero. En un primer momento, ha dicho "25", pero instantes después ha corregido sus palabras y ha indicado que fue el "27".

Así se ha expresado en respuesta a una pregunta formulada por la portavoz del PSPV, Ana Barceló, quien se ha interesado en que el primer edil detallara "de manera cronológica todas las actuaciones, reuniones, comunicaciones, instrucciones y decisiones" que él adoptó "entre el 15 de enero, cuando fue informada la concejala de Patrimonio", Nayma Beldjilali, del PP, "y el día 28 de enero de 2026", cuando Barcala "ordenó abrir un expediente de averiguación de hechos" sobre este residencial de Playa de San Juan, construido sobre un suelo municipal que fue enajenado.

SE REMITE AL PLENO EXTRAORDINARIO DE FEBRERO

Durante esa intervención, Barcala ha abundado en que dio explicaciones "con lujo de detalles", incluidos "días y horas", y se ha remitido a la comparecencia que realizó en el pleno extraordinario de febrero, convocado días después de estallar la polémica de las VPP. En ese pleno, Barcala pidió "disculpas" por el caso de Les Naus, al que se refirió como un "escándalo".

Desde el ejecutivo local precisaron tras ese pleno, en una nota de prensa, que el alcalde aclaró que "es el Servicio de Patrimonio el que, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela" municipal sobre la que se levantaron las VPP, recibió "certificación por parte de la cooperativa adjudicataria, o en su caso de la promotora, para verificar que la urbanización" se hizo "con los criterios de vivienda de promoción pública" y que los pisos se adjudicaron "efectivamente".

También que, "al recibir información sobre las adjudicaciones", la jefa del Servicio de Patrimonio se personó "el 15 de enero" en el despacho de la concejala del área, Nayma Beldjilali, y advirtió "de posibles incompatibilidades de personal del Ayuntamiento respecto a la adjudicación de viviendas de la cooperativa Les Naus".

"Ante ello, la concejala de Patrimonio le pide que haga un informe donde detalle esas posibles irregularidades. Dicho informe solicitado por la edil fue enviado el martes 27 al secretario general del Ayuntamiento, que lo puso en conocimiento del alcalde con un mensaje al que accedió a las 11.46 horas", indicaron.

Y agregaron: "Al día siguiente, miércoles 28, a las 13.00 horas, solicitó al secretario que abriese un expediente de averiguación de hechos para comprobar si se ha podido producir un conflicto de intereses o causa de incompatibilidad legal, en alguno de los funcionarios o cargos públicos que directa o indirectamente hayan resultado propietarios de pisos como cooperativistas, personalmente o por un familiar directo".

Por su parte, Beldjilali, tras una pregunta del portavoz de Compromís, Rafa Mas, "acerca del procedimiento y acciones que siguió la concejala de Patrimonio desde el preciso instante en que la jefa de Servicio le comunicó y le alertó de las presuntas incompatibilidades en Les Naus hasta que supuestamente fue el alcalde avisado 12 días después", se ha limitado a responder: "La respuesta es sencilla: esperar el informe que concretara los hechos".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, durante las preguntas, Barceló ha insistido en que Barcala "sigue sin explicar" los 12 días que pasaron "entre el momento" en el que el consistorio conoció las "graves irregularidades" y el alcalde decidió abrir el expediente de averiguación de hechos.

La portavoz del PSPV cree que Barcala "lleva meses evitando responder qué hizo durante esos 12 días, que son clave", y se ha referido a que hubo "reuniones", "correos electrónicos", se elaboraron "informes" y que "fueron modificados".

"Sabemos que se pidió que desaparecieran nombres y cargos, sabemos que responsables municipales participaron en actuaciones relacionadas con la promoción, pero seguimos sin saber lo esencial: quién supo qué, quién decidió qué, quién dio instrucciones", ha argumentado Barceló.

De otro lado, Mas cree que "cuesta entender" que Beldjilali fuera conocedora del "escándalo" y que no lo comunicara de inmediato "a la cuarta planta", pero "supuestamente el alcalde se enteró el día 27 por medios ordinarios".

Durante la formulación de esa cuestión a la edil de Patrimonio, el portavoz de Compromís ha abundado en que "casi todo el mundo piensa" que hubo "encubrimiento" al respecto de Les Naus, al tiempo que se ha preguntado si "se intentó contener el daño político" y "por qué" Beldjilali recibió "esa información" y "no actuó" o, si actuó, "qué hizo".