Barcala pide modificar la normativa de acceso a viviendas sociales tras la polémica en Alicante

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha hecho un "llamamiento" a que "se modifique la normativa de acceso a viviendas sociales" y se ha mostrado "convencido" de que esa petición la van a recoger "la Generalitat" y "el Gobierno de España". También ha mostrado "máxima contundencia a la hora de depurar las responsabilidades". "Caiga quien caiga, sea lo que sea", ha apostillado.

Así lo ha expresado este viernes en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la que no ha aceptado preguntas de la prensa, tras la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan.

En las últimas horas, ha trascendido que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, ha dimitido de ese cargo en el consistorio, tras haber publicado 'Información' que sus dos hijos, además de un arquitecto municipal y la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

"No podemos permitir que los procesos para acceder y para obtener una vivienda social no sean transparentes", ha señalado el primer edil, quien ha insistido en que hay que "modificar la normativa autonómica al respecto".

EDIL DE URBANISMO

Sobre el caso de la concejala de Urbanismo, Barcala ha señalado que ella "adquirió la condición o se incorporó a la cooperativa" de esas viviendas públicas, donde "fue admitida en el año 2018, cinco años antes de entrar en política, cinco años antes de ser concejala".

"La licencia de obras para la construcción de estas viviendas se dio en el año 2022, un año antes de acceder a la política y acceder al puesto de concejala", ha apuntado, al tiempo que ha resaltado: "Hasta donde tenemos conocimiento, no ha intervenido absolutamente en ninguna decisión que haya tenido que ver con este expediente de la vivienda social".

Sin embargo, ha insistido en que él ya ha ordenado abrir "un expediente informativo" que "está en estos momentos cumplimentándose" y que "tiene que contener precisamente las respuestas a todas las preguntas" que, según afirma, se está haciendo.