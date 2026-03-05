Barcala se pone "a entera disposición" de la Comisión de Investigación de las VPP en Les Corts

Archivo - El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha subrayado que está "a entera disposición" de la Comisión de Investigación que se constituye este jueves en Les Corts sobre supuestas irregularidades en las adjudicaciones de vivienda protegida (VPP) de la promoción de Les Naus en la ciudad. El primer edil ha recalcado su disposición para "dar absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo" del parlamento valenciano "entienda que deben darse".

Así lo ha manifestado Barcala, que este jueves ha participado en la presentación del ATP Challenger 100 Alicante Montemar Ene Construcción, a preguntas de los medios sobre la creación de esta comisión. El dirigente municipal ha aseverado que "se constituye para aclarar todo lo que ha sucedido en este caso" y es "un elemento más dentro del interés que creo que tenemos absolutamente todos de que se aclare desde el principio hasta el final".

"Pero, sobre todo, --ha resaltado-- de que las viviendas cumplan el objetivo que tenían: que ni una sola vivienda pueda quedar en manos de personas a las que no les correspondía y que todas y cada una de las viviendas tengan el destino de aquellas personas que cumpliendo los requisitos tengan derecho a ellas".

"Por mi parte, estoy a entera disposición, tanto de Les Corts Valencianes como de la comisión que se constituye, para lo que estimasen oportuno y para dar absolutamente todas las explicaciones que cualquier grupo de las Cortes Valencianas entienda que deben darse", ha incidido.

Interrogado por si se van a modificar criterios, el alcalde ha recordado que ya se ha anunciado que, en la licitación de las viviendas de calle Ceuta, los pliegos se han revisado "de arriba abajo" para incrementar las garantías.

En este punto, ha hecho notar que, "a día de hoy y en estas dos últimas semanas, el Ayuntamiento de Alicante ha entregado 24 viviendas sociales promovidas, no solo las del Portón, 24 viviendas sociales cuya asignación han pasado por la Junta del Patronato Municipal de Vivienda, sin ni una sola objeción por parte de ningún grupo de la oposición". "Nadie ha puesto ninguna objeción ni a los criterios de asignación ni a las personas a las que se les han asignado esas 24 viviendas", ha enfatizado.

Ha agregado que en este caso sí es el Ayuntamiento "el que asumía la selección y la asignación de las viviendas", no como en el caso de la promoción de Les Naus, donde el consistorio "no ha participado absolutamente, ni en la selección de los adquirentes ni en la asignación y venta a esos adquirentes". "Eso es importante repetirlo y aclararlo", ha apostillado.

En la misma línea, ha defendido que en las promociones que está haciendo el Ayuntamiento "las asignaciones no han generado absolutamente ninguna objeción por parte de nadie".

"ASUNTO ABSOLUTAMENTE ESCANDALOSO"

"Y así es como vamos a seguir trabajando, porque la vivienda hace falta y porque el Ayuntamiento no va a dejar de promover vivienda porque ahora mismo tengamos encima de la mesa un asunto absolutamente escandaloso que hay que resolver. Eso no puede condicionarnos el que sigamos trabajando y atendiendo la demanda enorme que tenemos en la ciudad de Alicante de vivienda social".

Al responsable 'popular' también se le ha planteado so se está llevando a cabo alguna "investigación interna a funcionarios", algo que Barcala ha negado.

"Hay tres expedientes: uno que afecta a dos arquitectos municipales, un segundo expediente que afecta a la exdirectora general y un tercer expediente que es el que afecta a la tramitación de las plusvalías", ha explicado, al tiempo que ha puntualizado que "en todos se pregunta a los funcionarios".

"Respecto al expediente de los dos arquitectos, las cuestiones que se les han planteado es, evidentemente, si habían adquirido viviendas en Les Naus, y las circunstancias por si su intervención en los expedientes que tramitaba el ayuntamiento hubiera tenido o no incidencia", ha detallado.

"En cuanto a la directora general, ese expediente sí que es específico sobre ella y el tercero, que es el de las plusvalías, viene a consecuencia de una pregunta que formula, en concreto en el pleno donde se hizo mi comparecencia, el grupo Vox", ha añadido.

El alcalde ha precisado que "no existe ni siquiera la intención de abrir un expediente disciplinario, salvo que de lo que se deduzca de esos expedientes se vea algún tipo de irregularidad".

Además, ha recordado que "todos esos expedientes están a disposición también de la jueza de instrucción por si entendiera que puedan facilitar algún tipo de información a la investigación que el propio juzgado está haciendo".

Por otro lado, inquirido por "si no sabía" que la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, que dimitió a raíz de este caso, formaba parte de la cooperativa, Barcala ha señalado que no sabe dónde viven muchos de sus ediles.

Finalmente, y sobre la fecha de finalización de los informes, haapuntado que el concejal de Recursos Humanos es quien gestiona este tema y que la idea es que estuvieran "seguramente" a lo largo de esta semana.