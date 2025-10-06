Barcala resalta la "edad dorada" del turismo en Alicante por la "diversificación" del sector

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la inauguración de la jornada de debate celebrada con motivo de la reunión de la comisión de Turismo de la FEMP en la ciudad - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que "el turismo vive su edad dorada" en la ciudad "gracias a la diversificación del producto" y ha destacado que "los datos hablan por sí solos, ya que todos los indicadores crecen y superan los de años anteriores, tanto en ocupación como en cruceristas o asistentes a congresos y eventos".

Así lo ha manifestado este lunes el primer edil en la inauguración de una jornada de debate celebrada con motivo de la reunión de la comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la ciudad, titulada 'De La Marjal a la gastronomía responsable', según ha informado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

La jornada se ha desarrollado en el Palacio de El Portalet con la asistencia de la comisión de Turismo de la FEMP, que preside el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza; el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, así como alcaldes, concejales, asociaciones como Apeha y ARA y profesionales de la gastronomía como Susi Díaz.

En este contexto, Barcala ha subrayado "la importancia de la desestacionalización que se ha conseguido gracias a la diversificación de los productos" y ha incidido en "la necesidad de conseguir que este crecimiento sea sostenido en el tiempo y sostenible para no morir de éxito ni matar a la gallina de los huevos de oro".

Por su parte, Bermúdez ha apuntado que "el turismo del futuro debe ser un esfuerzo compartido por las administraciones locales y el tejido empresarial" y ha indicado que "hay que sumar fuerzas para lograr un modelo turístico sostenible, equilibrado y competitivo". Además, ha asegurado que "la sostenibilidad es la mayor garantía y la clave para el futuro del turismo".

Por otro lado, Álvarez Almeida ha manifestado que "el turismo tiene que servir para que los españoles vivan mejor" y ha apelado a desarrollar "la sostenibilidad y una visión de futuro". Asimismo, ha puesto en valor la firma de un convenio de colaboración con la comisión de Turismo para "avanzar juntos" y ha felicitado al alcalde y a la concejala del área, Ana Poquet, "tras ver cómo una ciudad es capaz de disfrutar de la hostelería con orden y que al día siguiente esté todo perfecto".

Esta reunión de la comisión de Turismo de la FEMP se ha desarrollado en Alicante a propuesta de Poquet con motivo del décimo aniversario del parque La Marjal, que los asistentes han visitado tras la finalización de la jornada de debate.