Barcala sigue sin aclarar si irá a la comisión de VPP de Alicante: "No contesto a ninguna pregunta relativa a Les Naus"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), este lunes durante un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco - EUROPA PRESS

ALICANTE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), tampoco ha aclarado este lunes si acudirá el próximo 24 de julio a comparecer --algo que es voluntario-- en una sesión extraordinaria de la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP) constituida en el Ayuntamiento alicantino tras la polémica del residencial Les Naus, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza, y ha señalado: "No contesto a ninguna pregunta relativa a Les Naus, directa o indirectamente".

En estos términos se ha expresado el primer edil en declaraciones a los medios de comunicación después de participar en un acto de recuerdo a Miguel Ángel Blanco. Barcala ha vuelto a declinar contestar preguntas de la prensa sobre este complejo construido sobre suelo municipal que fue enajenado en Playa de San Juan. También ha reiterado su "respeto" al "trabajo de las comisiones" y a "la investigación judicial que hay en curso", algo que ya ha venido haciendo últimamente.

La citación del alcalde en la comisión llega después de que la oposición le pidiera "explicaciones" tras afirmar el exconcejal 'popular' Toni Gallego, en la comisión de investigación de Les Corts, que la exedil de Urbanismo por el PP Rocío Gómez --dimitida en enero de 2026 tras conocerse que era adjudicataria de un piso e investigada en la causa judicial al respecto-- le dijo en el pleno de julio de 2024 que "ella tenía una casa ahí".

Para el 20 de julio, antes de la reunión del día 24 en la que está fijada la posible comparecencia del alcalde, está prevista una nueva sesión de la comisión municipal de VPP, a la que están llamados Gómez y Gallego --exediles del PP-- y el exconcejal de Urbanismo Adrián Santos --de Ciudadanos--.

SOSTUVO QUE NO LO SABÍA

Esas declaraciones de Gallego llegaron después de que Barcala se remitiera recientemente al pleno extraordinario del 5 de febrero de este 2026, monográfico sobre Les Naus, en el que afirmó que no sabía que Gómez tenía una VPP en el residencial y que tuvo conocimiento de la polémica el 27 de enero. En esa sesión, de hace unos meses, pidió "disculpas" por el caso, que calificó de "escándalo".

"Yo no sabía que la señora Rocío Gómez se había adjudicado una vivienda en Les Naus. No lo sabía, ¿vale? Yo esa información, tanto la que afecta a la señora Rocío Gómez como la que afecta al resto de los implicados, la he conocido a raíz de la relación y del informe inicial que prepara la Concejalía de Patrimonio", afirmó el primer edil en febrero.

El equipo de gobierno 'popular' trasladó en febrero que el Servicio de Patrimonio, para cerrar el expediente de enajenación de la parcela municipal sobre la que se levantaron las VPP, recibió "certificación por parte de la cooperativa adjudicataria, o en su caso de la promotora, para verificar que la urbanización" se hizo "con los criterios de vivienda de promoción pública" y que los pisos se adjudicaron "efectivamente".

También que, "al recibir información sobre las adjudicaciones", la jefa del Servicio de Patrimonio se personó "el 15 de enero" en el despacho de la actual concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y advirtió "de posibles incompatibilidades de personal del Ayuntamiento respecto a la adjudicación de viviendas de la cooperativa Les Naus".

Ante ello, según indicaron, la edil de Patrimonio le pidió que hiciera "un informe" donde detallara "esas posibles irregularidades". El consistorio apuntó que ese dictamen solicitado por la concejala fue enviado el martes 27 de enero al secretario general del Ayuntamiento, "que lo puso en conocimiento del alcalde con un mensaje al que accedió a las 11.46 horas", y agregaron que "al día siguiente, miércoles 28, a las 13.00 horas, solicitó al secretario que abriese un expediente de averiguación de hechos".

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Hasta el momento, en la causa judicial sobre Les Naus han sido citadas a declarar como investigadas 15 personas. Entre ellas, además de Gómez, está investigada la jefa de Contratación, María Pérez-Hickman, quien dimitió como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio después de trascender que dos hijos y un sobrino suyos eran beneficiarios de inmuebles en Les Naus.

También figuran como investigados funcionarios del Ayuntamiento de Alicante y de la Conselleria de Vivienda --es el caso del responsable de los visados de las VPP--, así como el promotor, Francisco Ordiñana, de la mercantil Fraorgi, y adjudicatarios de pisos.