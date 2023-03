Barceló propone para Alicante una lista paritaria, centrada en educación y sin Millana que deberá aprobar la Ejecutiva

La candidata socialista apuesta por la mayoría absoluta y aboga por transformar Alicante y situarla "en el mapa nacional y europeo"

ALICANTE, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSPV-PSOE a la Alcaldía de Alicante, Ana Barceló, ha presentado los primeros quince nombres que aparecerán en la papeleta para las elecciones del 28 de mayo. Se trata de una lista paritaria y cremallera, que pone el foco en la educación y en la que no figura el actual portavoz del grupo socialista en el consistorio y secretario general del PSPV-PSOE de Alicante, Miguel Millana. El listado deberá ser aprobado este lunes por la tarde por la Ejecutiva del partido en Alicante.

Así lo ha detallado este lunes en rueda de prensa Barceló, quien ha afirmado que Millana le ha trasladado la "intención de no formar parte de la candidatura".

La candidata socialista en Alicante ha resaltado la "potencialidad tremenda" de la ciudad, que considera que "reúne todas las condiciones y tiene todos los mimbres para convertirse en una capital potente, para situarse en el mapa nacional y europeo".

Para hacerlo "realidad", ha detallado que ha confeccionado una lista de personas "con capacidad de gobierno, dispuestas a dejarse la piel y con pasión por Alicante, que creen en ella y conectan con la ciudad y su gente". En este sentido, ha expresado que se trata de un equipo "cohesionado, con probada formación y experiencia en el ámbito personal y profesional".

En la lista, tras Barceló aparecen Emilio Ruiz --director del Cefire en La Nucía y que ha sido director fundador del Centro de Educación Especial El Somni--, la independiente Silvia Castell --licenciada en derecho y parte del AMPA del CEIP Azorín--, el independiente Eduardo Rodríguez --exfutbolista del Hércules-- y Trini Amorós --portavoz adjunta en el grupo socialista en el consistorio--.

En el puesto seis se sitúa Miguel Castelló --exedil del PSPV-- y después Victoria Alba Melgosa --con formación en igualdad de género--. En los puestos ocho, nueve y diez se sitúan actuales concejales del PSPV en el Ayuntamiento Raúl Ruiz, Llanos Cano y Manuel Martínez.

El número once es para Noelia Lara --licenciada Ade y trabajadora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR); le siguen Sergio Iborra --economista y profesor asociado de la Universidad de Alicante (UA), María José Forner --funcionaria del Servicio Público de Empleo--, Miguel Ángel Nicolás --estudiante de Magisterio de Primaria y activista del asociacionismo juvenil-- y cierra los quince Toñi Rocamora --empleada del servicio limpieza del Hospital General de Alicante--.

La lista, que continúa hasta el puesto 29, será presentada este lunes por la tarde en la Ejecutiva local, que presidirá Miguel Millana. Barceló ha resaltado que varios nombres de la lista están ligados a la educación y ha apuntado que buscan "cambiar las políticas sociales" del consistorio.

A este respecto, ha mencionado la situación de las escuelas infantiles Els Xiquets y Siete Enanitos, después de que el consistorio anunciara que la segunda cierra para subsanar las deficiencias y el alumnado se traslada a la primera, ante lo que las AMPAS han pedido ayuda "urgente para evitar que se hacinen a más de 200 niños menores de 3 años". La candidata socialista ha expresado su "solidaridad" con los padres, madres y educadores y ha denunciado las "deficiencias en la infraestructura que impiden desarrollar el trabajo educativo" en Siete Enanitos.

"No se puede vivir en una ciudad tan abandonada como esta. No se puede descuidar la educación, no se puede descuidar lo que va a ser el futuro de esta ciudad. La educación es un pilar fundamental", ha subrayado.

"SALIMOS A GANAR"

Asimismo, ha destacado que se trata de una lista paritaria y ha puesto en valor la conciliación de la vida profesional y familiar, en el marco del 8M, donde ha abogado por reivindicar los derechos para que "cada vez más mujeres ocupen puestos de responsabilidad". Además, ha criticado los "ataques de la ultraderecha" a los derechos de la mujer.

Cuestionada por las expectativas de su candidatura, Barceló ha sostenido que ha presentado a quince nombres, que es la mayoría absoluta. "Esa es la apuesta del PSOE, salimos a ganar", ha aseverado.

Barceló ha dado las gracias a la militancia y al secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, la "confianza" depositada para liderar un proyecto que "traerá el cambio en Alicante". Asimismo, también ha agradecido "enormemente" a Millana el "apoyo" al proyecto. "Creo que todos vamos a remar en la misma dirección", ha resaltado.

"Estamos ilusionados, fortalecemos al PSOE en esta ciudad y todos contribuiremos a hacerlo más fuerte, porque Alicante necesita un cambio y una transformación para colocar la ciudad en el mapa nacional y europeo. Pero también para contribuir a que se coloque toda la provincia de Alicante en el mapa", ha resaltado.

LOS CONCEJALES MILLANA Y VÍLCHEZ SE DESPIDEN

Por su parte, el portavoz socialista en el consistorio, Miguel Millana, ha anunciado que emprenderá otros retos y ha agradecido al partido la "confianza" durante la legislatura. "Estoy muy orgulloso del trabajo realizado durante este tiempo y espero que podamos conseguir la Alcaldía con nuestra candidata Ana Barceló. Deseo suerte y acierto a la candidata en la tarea de gobernar la ciudad de Alicante y, como he hecho hasta ahora, desde la agrupación le doy el apoyo para lograr ese objetivo compartido", ha resaltado.

En la misma línea, la concejala Lola Vílchez, que tampoco está en la lista, ha mostrado su agradecimiento al PSOE de Alicante y a la ciudadanía. "He trabajado con mucha dedicación e intensidad en acción social, en intentar mejorar la calidad de vida de las personas sin hogar, en el reparto de alimentos durante la pandemia, en facilitar el ingreso mínimo vital a las personas más necesitadas y en la lucha contra los desahucios. Necesito descansar, recobrar energías. Deseo de todo corazón el triunfo socialista el próximo 28-M", ha zanjado.