Barceló subraya que las pruebas para detectar la Covid-19 deben hacerse bajo vigilancia de Salud Pública

Dice que "todos los centros" sanitarios tienen "el material que necesitan" para profesionales y que saben a quién dirigirse para pedirlo

VALÈNCIA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha subrayado este viernes que todas las pruebas que se hacen para la detección del coronavirus en la Comunitat Valenciana deben hacerse bajo la vigilancia de Salud Pública y por tanto, de la administración pública y dentro de su sistema.

Barceló se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa que ha ofrecido este viernes para informar de la situación del coronavirus en la Comunitat Valenciana, preguntada por la realización de manera privada, acudiendo a empresas fuera del sector público, de test de detección de la Covid-19 en alguna residencia de mayores y por si este es un caso aislado.

"Supongo que es algo excepcional", ha señalado la responsable autonómica, que ha indicado que a través de su departamento se están "llevando a cabo desde hace muchísimo tiempo test en residencias" de mayores y ha apuntado que espera poder dar los datos correspondientes en los próximos días.

Asimismo, Ana Barceló ha expuesto que estos centros "saben que tienen que seguir la misma instrucción" que el resto de la Comunitat Valenciana, según ha dicho, actuar en este ámbito bajo "la vigilancia de Salud Pública" y "comunicar todos los resultados" a las autoridades sanitarias. Ha destacado en este punto la necesidad de trabajar "en coordinación".

"En las residencias saben que son Salud Pública y los servicios sanitarios quienes llevan las pruebas" y que "comunican al Ministerio --de Sanidad-- el resultado", ha manifestado Ana Barceló, que ha agregado que no le consta que se haya dado autorización a ninguno de estos centros para hacer los test de forma privada.

"Ni me consta ni no me consta", ha añadido, al tiempo que ha reiterado que "hay instrucción de que todos los test y las PCR en todas las residencias" que se hacen a residentes y personas sociosanitario se hagan como ha explicado. "No tiene sentido que una residencia lo haga fuera del sistema", ha resaltado la consellera.

"MATERIAL NECESARIO"

Por otro lado, preguntada por el material y los equipos de protección de los que disponen los profesionales sanitarios en la Comunitat Valenciana y por las quejas de algunos por falta de este, Barceló ha asegurado que "todos los centros hospitalarios y departamentos tienen el material necesario para sus profesionales".

Así, la titular de Sanidad Universal y Salud Pública ha afirmado que en estos momentos no hay situación de desabastecimiento" de este tipo de material. "Los servicios de prevención de los centros sanitarios saben perfectamente qué personal debe llevar qué tipo de protección. En estos momentos no consta problemas de desabastecimiento ni que falta material para personal sanitario".

De este modo, Ana Barceló ha reiterado que "en estos momentos todos los departamentos tienen material suficiente" y ha resaltado que a la Comunitat Valenciana han llegado "17 aviones y 500 toneladas de material". Ha insistido en que "todos los departamentos tienen material suficiente" y en que en "todos" ellos los profesionales que necesiten material de protección "saben a quién pueden dirigirse" para pedirlo.

AISLAMIENTO ADECUADO

Preguntada por la realización de test de seroprevalencia en los hospitales de campaña públicos instalados en las tres provincias de la Comunitat Valenciana y por el futuro de estos centros, la consellera ha explicado que los test de seroprevalencia se están haciendo en Atención Primaria y que en los hospitales de campaña se llevan a cabo test rápidos.

Asimismo, Ana Barceló ha recordado que estos tres hospitales "estarán hasta diciembre" habilitados y ha agregado que a ellos "irán las personas leves o moderadas que no puedan tener un aislamiento en su domicilio adecuado si tiene el coronavirus".