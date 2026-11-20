El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), posan antes del cara a cara - Eduardo Parra - Europa Press

VALÈNCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha considerado que el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ganó claramente el 'cara a cara' celebrado este jueves ante un líder del Ejecutivo y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, "rodeado de corrupción" y de "falta de gestión".

Así lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell de este viernes, en la que, como miembro del PP, ha considerado que el debate de anoche dejó "la evidencia de un presidente rodeado de corrupción" y que "pasará a la historia" por ello y también por "la invasión, la inflación y la falta de gestión".

Frente a Sánchez, ha valorado que estuvo un Alberto Núñez Feijóo "que es justo todo lo contrario" a Sánchez: "Alguien a quien le gusta España, que cree en España, que quiere a España y con una gestión acreditada tras cuatro legislaturas de gobierno acertado en Galicia".

"Para los valencianos, sinceramente, creo que anoche ganó el candidato que se ha comprometido a 12.000 millones para la recuperación de la dana, a un fondo de nivelación que necesitan los valencianos, a unos ferrocarriles que funcionen y a un gobierno honrado que deje de abochornarnos", ha agregado.

Finalmente, el también conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha zanjado: "Por tanto, es verdad que ayer ganó Alberto Núñez Feijóo y lo deseable es que los españoles ganen el próximo domingo" 29 de noviembre en las elecciones generales.