Barrachina critica que Morant "anteponga la defensa de Sánchez a los intereses de los valencianos"

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VALÈNCIA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha afirmado que las declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE Diana Morant confirmando ayer "su respaldo incondicional" a Pedro Sánchez "evidencian cuál es hoy su prioridad política: sostener al presidente del Gobierno en uno de sus momentos de mayor desgaste político en lugar de liderar una defensa firme de los intereses de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

"El PSOE ha decidido resistir en lugar de gobernar y esa es una muy mala noticia para todos los valencianos", ha lamentado en un comunicado y ha criticado: "Mientras otras voces dentro del socialismo abren debates internos y reclaman respuestas ante la situación política nacional, Morant ha optado por cerrar filas con Ferraz y actuar como portavoz de la continuidad, sin una sola exigencia concreta para los valencianos".

En ese sentido, ha señalado que "si realmente Morant estuviera preocupada por el futuro de los valencianos, dejaría de actuar como escudo político de Pedro Sánchez y empezaría a reclamar el fin de la infrafinanciación y la llegada inmediata del fondo de nivelación transitorio que necesita la Comunitat, así como acabar con el castigo permanente que sufre la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno sanchista".

Barrachina ha criticado que Pedro Sánchez "está dedicado a escribir la antología del crimen en España con 19 delitos a su alrededor, 94 imputados y 1.817 años de cárcel para su entorno".

Ante este escenario, Barrachina ha asegurado que "resulta profundamente desmoralizante para muchos españoles ver cómo se cierra filas en torno a Pedro Sánchez y se minimizan comportamientos que, más allá del recorrido judicial, generan un enorme desgaste moral y una grave pérdida de confianza en las instituciones".

En este sentido, ha afirmado que "mientras millones de ciudadanos cumplen cada año con sus obligaciones fiscales y hacen esfuerzos para llegar a fin de mes, siguen apareciendo informaciones, investigaciones y polémicas sobre el penúltimo socialista de los presidió, Jose Luís Rodríguez Zapatero, quien presuntamente, ha atesorado riquezas sin ninguna declaración, recurriendo al contrabando para evitar pagar los impuestos que a ellos se les exigente".

En esta línea, ha mantenido que defender a Sánchez es "justificar también a quienes hicieron negocio en plena pandemia con la venta de mascarillas, mientras miles de españoles morían, así como a quienes tuvieron responsabilidades en el mantenimiento de nuestros trenes, como José Luis Ábalos en su etapa como ministro, o el consejero de RENFE, Koldo García, que se dedicaban a todo menos a eso".

Por último, ha afirmado que "una vez más Diana Morant se equivoca en su defensa a Sánchez". "Quien de calificó a sí misma como hija política de Rodríguez Zapatero se equivocó también al elegir a su número 2, al preso José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, como se equivocó también a elegir como presidente de los socialistas valencianos a José María Ángel, también imputado por falsificación", ha recalcado.