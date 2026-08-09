Barrachina, sobre los daños por fauna: "Pasamos de perseguir la caza a subvencionarla, pero la solución no es inmediata"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, durante una entrevista con Europa Press - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha defendido las políticas del Consell para frenar los daños en lo cultivos provocados por la fauna silvestre, con una estrategia con la que ha pasado de "perseguir la caza a subvencionarla, si bien a pesar de eso la solución no es inmediata" y se tardará "años" en revertir la sobrepoblación acumulada.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha abordado algunas de las principales preocupaciones del sector agrario, como las pérdidas por la fauna silvestre, las plagas, y las políticas que llegan desde la Unión Europea.

Barrachina, preguntado por los daños que provoca la fauna silvestre y la protesta que el pasado mes de julio llevó a cabo la Unió Llauradora para exigir soluciones al Consell ante estas pérdidas y el abandono agrario, ha aseverado que se trata de un tema "complejo porque venimos de una etapa de abandono del mundo rural, en la etapa del Botànic, en la cual se limitó mucho la caza".

"El problema de no cazar en el momento que toca es que una hembra de jabalí que no es abatida en la temporada que le toca es capaz de producir hasta 36 jabatos en un año", ha expuesto. Ha advertido que la sobrepoblación de fauna salvaje perjudica a la biodiversidad y supone un riesgo para la ciudadanía. Ha reprochado que "a la izquierda le dio exactamente igual" y "solamente se ha preocupado cuando los jabalíes han aparecido en la playa", cuando ya no se pueden abatir por la cercanía a las zonas pobladas.

Barrachina ha defendido que ante esta situación el Consell haya decidido "dar facilidades a la caza". "Cazar es una actividad muy costosa y, por tanto, estamos rebajando los precios", además de pagar a los cazadores por pieza abatida y aceptar las solicitudes de la Federación de Caza de ampliar los periodos en los que se puede desarrollar la actividad cinegética.

"Hemos pasado de perseguir al cazador a subvencionar la caza, que es lo que se debe hacer, y a pesar de eso la solución no es inmediata. Es un daño que durante años se estuvo denunciando. Cuando la extensión es tan grande, tarda años en erradicar. Creo que se está consiguiendo con el jabalí, pero que nos queda mucho esfuerzo por hacer", ha apuntado.

Respecto a las peticiones de las organizaciones agrarias para que se intervenga en las parcelas agrarias que suponen un riesgo fitosanitario, atraen fauna y generan material combustible para los incendios, Barrachina ha indicado que la mayoría de estas tierras son privadas, "donde los ayuntamientos me consta que están reclamando la limpieza a sus propietarios". "Es una tarea de todos", ha apuntado el conseller, y la conselleria, en sus subvenciones, otorga un "premio económico adicional" en sus ayudas a quienes decidan cultivar tierras abandonadas.

CULTIVOS DE LA ZONA DANA

Respecto a los cultivos afectados por la dana, y preguntado por si el Consell ha reparado todos los caminos rurales y acequias que no estaba operativas a cierre de 2025, Barrachina ha afirmado que sí y ha destacado que el Consell ha efectuado "la mayor inversión de la historia en caminos rurales", con 30 millones de euros en un año.

"Sí, nosotros hemos actuado en la reposición, ahora estamos con la replantación, que es el último paso después de haber recuperado caminos y conducciones de riego", ha señalado, antes de destacar que hay abierta una orden para reponer el "cien por cien" del cultivo de la zona dana.

Preguntado por si cree que se ha compensado de forma justa a los agricultores afectados por la dana cuyas parcelas pasan a dominio público hidráulico, Barrachina ha respondido que no y ha criticado que "hay muchísimas parcelas sin resolver". A su juicio, "el Gobierno de España está acotando un terreno excesivamente amplio y además sin indemnización en muchos casos", por lo que ha pedido al Ministerio para la Transición Ecológica "sentarse con las asociaciones de agricultores y darles una solución".

SOBRECOSTES POR EL CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Sobre la subida de costes por la guerra de Oriente Medio, y preguntado por la petición de la Unió Llauradora de poner en marcha un plan de choque que mitigue su impacto, Barrachina ha destacado que la Generalitat ha activado préstamos bonificados pero que es un problema al que "hay que darle una solución global".

Además, ha apuntado que "gran parte de los problemas es que ha habido también una demonización en la producción de fertilizantes propios en la Unión Europea y hemos estado condenados a tener que importarlos". No obstante, ha puesto en valor que la UE "está cambiando y está comenzando a ver que la producción de fertilizantes en tu propio territorio es algo conveniente". Asimismo, ha advertido que los agricultores serán "los grandes perjudicados" si se cierra la central nuclear de Cofrentes, por el consumo energético que requiere el bombeo de agua.

PLAGAS Y ACUERDOS COMERCIALES

Respecto a la preocupación del sector por las plagas y sobre si la detección temprana en los cultivos está logrando contener a tiempo los brotes, Barrachina ha destacado que la Conselleria ha dedicado una "cantidad extraordinaria" de 39 millones a sanidad vegetal y animal, está ayudando al sector con la detección y también financiando la restitución de animales e "incluso el lucro cesante", en casos como las aves con enfermedad de Newcastle.

"El origen muchas veces es desconocido, pero la forma de atajarlo en la Comunitat Valenciana ha sido ejemplar", ha asegurado, antes de subrayar la calidad alimentaria y seguridad "excepcional" de los productos valencianos.

Barrachina ha pedido que se autorice un "mayor número de tratamientos" fitosanitarios y cree que "los nuevos comisarios europeos están más comprometidos y saben que la prohibición constante no es el camino", pero ha lamentado que en el Gobierno "siguen pensando que ir prohibiendo tratamientos es el camino".

Sobre si cree que hay sensibilidad de Bruselas hacia el campo valenciano, ha insistido en que sí se ha producido "un cambio reciente" y "mayor comprensión", con avances en "desburocratización" y autorizaciones de tratamientos. No obstante, ha apuntado que quedan "asignaturas pendientes" como un "mayor control en fronteras" y establecer cláusulas espejo en los acuerdos comerciales, que "lentamente se van poniendo en marcha".

MEJORAR LA RENTABILIDAD

Preguntado por cuáles son los próximos pasos en la hoja de ruta del Consell para ayudar a mejorar la rentabilidad para los agricultores, Barrachina ha respondido que su departamento ha "precipitado las convocatorias que habían previstas" y tiene "abierta una orden de 50 millones para modernización", cuando "la última del Botànic para modernización fue de 12 millones".

"Un agricultor no es una ONG" y la Conselleria lo que hace es "subvencionarles a cambio de planes empresariales con mejoras de su rentabilidad", ha indicado, antes de destacar las ayudas para la incorporación al campo han beneficiado a 548 jóvenes.

Barrachina ha resaltado que se "está multiplicando por más de tres las ayudas que daban los anteriores gobiernos" para la incorporación de jóvenes y la modernización de explotaciones. Así, ha señalado que su departamento tiene abiertas tres órdenes este verano en ese sentido por valor de 80 millones de euros.

"Yo soy un convencido de que la agricultura y la ganadería valencianas tienen un grandísimo futuro, pero lógicamente acompañado de inversiones de todo tipo para ganar dimensión y modernización", ha concluido Miguel Barrachina.

Sobre qué cuestiones le quedan por cerrar antes de terminar la legislatura, Barrachina ha afirmado: "Creo que todos los objetivos que teníamos estamos cumpliéndolos, lo que nos falta comprensión y acompañamiento por parte del gobierno de España".