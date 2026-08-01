Barrachina destaca el pago de 3,2 millones a 216 embarcaciones por la parada biológica de 2025

Archivo - El conseller Miguel Barrachina en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes - Archivo

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado que la Generalitat ha iniciado esta semana el pago de 3,2 millones de euros correspondientes a las ayudas por la paralización temporal de la actividad pesquera de la anualidad 2025, "una medida que beneficiará a 216 embarcaciones de la Comunitat", ha dicho.

Barrachina ha subrayado en un comunicado: "Cumplimos con el compromiso adquirido con el sector pesquero y comenzamos el abono de unas ayudas que llegarán a ser de hasta 8,3 millones de euros, fundamentales para garantizar la viabilidad económica de nuestras empresas y de los profesionales del mar durante los periodos de parada biológica".

El conseller ha remarcado que estas ayudas "permiten compensar la pérdida de ingresos derivada de las paradas temporales de la actividad, al tiempo que respaldan un modelo de pesca sostenible que garantiza el futuro de nuestros recursos marinos y de un sector estratégico para la Comunitat".

El objetivo de esta línea de ayudas es reforzar la competitividad y la viabilidad de las empresas de la flota pesquera de la Comunitat Valenciana que se ven obligadas a acometer paradas temporales de su actividad, al tiempo que se fomenta la pesca sostenible y la recuperación de los recursos biológicos marinos.

Las subvenciones están dirigidas a armadores y pescadores que faenan en las modalidades de cerco, arrastre de fondo y palangre de superficie, y tienen como finalidad compensar la pérdida de ingresos durante los periodos de inactividad derivados de vedas espaciotemporales o de medidas de reducción del esfuerzo pesquero.

"El sector pesquero valenciano cumple con los compromisos de sostenibilidad y merece un respaldo firme de las administraciones. Estas ayudas reconocen el esfuerzo de quienes garantizan que el Mediterráneo siga siendo una fuente de riqueza, empleo y futuro", ha añadido el conseller.

Las paradas biológicas constituyen una herramienta esencial para la conservación de los recursos pesqueros, ya que permiten interrumpir temporalmente la actividad extractiva para favorecer el ciclo biológico de las especies y la recuperación de las poblaciones marinas.