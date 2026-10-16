Barrachina ironiza con el posible pacto a la izquierda del PSOE: "Muchos más partidos que escaños van a sacar"

Archivo - El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell en imagen de archivo - GVA - Archivo

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha ironizado con el posible acuerdo electoral en la Comunitat Valenciana de fuerzas a la izquierda del PSOE --en el que estarían incluidos Compromís, Podem y ERPV-- al afirmar: "Mucho más partidos que escaños van a sacar".

En la rueda de prensa posterior a la celebración del pleno del Consell, Barrachina ha señalado, respecto al pacto que se está ultimando entre esos partidos, que supone "la formalización de un acuerdo de sumisión" de Compromís con ERPV, y ha acusado a la coalición valenciana de ser "el felpudo del separatismo catalán". El representante del ejecutivo autonómico ha señalado que con este pacto Compromís "se quita la careta" porque "todo el mundo sabe en la Comunitat Valenciana su carácter servil respecto al separatismo catalán, que ha sido manifiesto, absoluto y evidente".

"Son el felpudo del separatismo catalán en la financiación, en la eliminación del delito de la sedición y también en la amnistía de aquellos condenados por los tribunales, pero esto es un paso más, formar parte de la misma candidatura supone formalizar ese pacto de servidumbre y que todo el mundo sepa ya que Compromís no lleva careta", ha señalado Barrachina, que ha apuntado: "Votar a Baldoví es es lo mismo que votar a Oriol Junqueras y al resto del separatismo catalán".

"Por tanto, no supone ninguna novedad, pero sí la formalización de un acuerdo de sumisión que todo el mundo conocíamos, pero que ahora veremos en una papeleta electoral", ha insistido.

"FRENTE MÍNIMO"

"Sí que es verdad que pactar a veces es cuestión de necesidad y aparentemente hay un frente amplio en la extrema izquierda y luego un frente mínimo, que es un pacto en sí mismo, Compromís, Mes Compromís e Iniciativa.

"Es como el chiste de iban dos por tres calles, pues Compromís es eso, dos diputados y tres opiniones distintas en dos grupos diferentes --en referencia a la diputada en el Congreso Àgueda Micó (Més Compromís) que pasó al Grupo Mixto y el parlamentario Alberto Ibáñez (Iniciativa) que se quedó en Sumar-- y alguno de ellos diciendo una cosa por la mañana y otra distinta por la tarde".

"Y ahora Podemos y Esquerra Republicana del País Valencià", ha apuntado Barrachina, que ha asegurado: "Mucho más partidos que escaños van a sacar". Por ello, ha apostillado: "Hace falta un mapa para saber el que quiere votar a izquierdas dónde está su partido después de los anuncios de hoy de tantos frentes, Frente Amplio, Frente Mínimo y los socialistas de toda la vida".