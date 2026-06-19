Barrachina, sobre los presupuestos: "Lo nuestro es una cuestión de días, tenemos un Gobierno que es cuestión de años"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, durante una rueda de prensa posterior al pleno del Consell - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha asegurado este viernes, en la rueda de prensa posterior a la reunión del pleno del Gobierno valenciano, que la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y de la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como ley de acompañamiento, es "cuestión de días" mientras que el ejecutivo que preside Pedro Sánchez lleva tres años para tener sus cuentas. "Lo nuestro es una cuestión de días, tenemos un Gobierno que es cuestión de años", ha indicado.

Preguntado por la posición de Vox, cuyo portavoz en Les Corts, José María Llanos, afirmó este miércoles que su grupo presentará enmiendas a la ley de acompañamiento para reflejar el principio de prioridad nacional en las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y los productos nacionales, ha dicho que este es un concepto que "puede ser interpretable" y se ha mostrado "seguro" de que la interpretación que harán sus socios parlamentarios --a los que ha agradecido su trabajo-- "será favorable y se debe estar negociando en esa dirección".

Y sobre la interpretación en relación a los conceptos de prioridad nacional de Vox o de arraigo, ha incidido en que son cuestiones "que cada cual debe interpretar" pero se muestra "seguro" de que "la que haga, en este caso, el partido de Vox será una interpretación favorable en este (el de vivienda) y en otros ámbitos". "Pero bueno, esa es una negociación en la que yo no participo", ha hecho notar.

Así lo ha indicado Barrachina quien, sobre si confía en que las cuentas estén aprobadas antes de termine julio, se ha congratulado de que "felizmente estamos dando los pasos" para que los valencianos "disfruten de un nuevo presupuesto con todo lo que ello suponenen términos educativos, sanitarios y en el ámbito social y también de una ley que lo acompañe", en referencia a la aprobación este pasado martes en el Consell de la ley de acompañamiento que, entre otras cuestiones, contempla rebajas fiscales como una reducción de los tipos autonómicos del IRPF en prácticamente todos los tramos.

En esta línea, ha destacado las rebajas fiscales en los impuestos de la renta, de sucesiones y donaciones y de transmisiones patrimoniales. "Esa serie de buenas noticias van a llegar lógicamente en las próximas semanas. Y tenemos la certeza de que también en ese periodo de negociación en las Corts Valencianes, sin duda, todo el mundo se encontrará satisfecho", ha augurado.

Barrachina ha expresado la "plena convicción" de que se van a aprobar, aunque no tiene "fecha exacta", "y que, por contraste con lo que sucede en España, nosotros volveremos a tener un presupuesto en 2026". "Animamos a que el Gobierno de España lo presente, como es su obligación constitucional, porque llevamos tres años sin él", ha reprochado.

El portavoz del Consell ha insistido en que antes de comenzar las vacaciones --"aunque este Gobierno no las tiene como tales, porque va a trabajar durante julio y agosto", ha dicho--, ambas normas estarán aprobadas aunque no ha concretado plazo porque "eso está en manos de la mesa de las Corts Valencianes".

"GRAN NOTICIA"

"Aquí la clave está en que lo nuestro es una cuestión de días. Tenemos un gobierno en España que es cuestión de años. Llevamos tres años sin cumplir la obligación constitucional de presentar presupuesto", ha reiterado, al tiempo que ha calificado de "gran noticia" que la ley de acompañamiento "nos saca del infierno fiscal en el que nos metieron y hace la rebaja más ambiciosa del impuesto de la renta de las personas físicas".

"Como en este momento está todo el mundo haciendo la declaración de renta en la Comunitat Valenciana, les animo a que utilicen todas las deducciones del Gobierno valenciano que es el más generoso en cuanto a deducciones fiscales", ha apuntado, para añadir: "Somos líderes ahora en España en reducciones y deducciones fiscales cuando en otro tiempo lo fuimos en subidas fiscales".

Barrachina también ha subrayado que los presupuestos "nos van a permitir dedicar este primer año comenzar con el compromiso de los 3.338 millones de euros adicionales para la educación pública valenciana y nos va a permitir comenzar también a contar con 7.000 profesores y maestros adicionales que nos permitan cumplir con esa bajada de ratios a la que nos hemos comprometido y con el aumento de las plantillas y también con el programa de climatización y de renovación de centros". "Todo ello es posible gracias también a que quienes se han comprometido con nosotros nos van a dar su apoyo", ha subrayado.