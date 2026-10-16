Barrachina subraya el "óptimo" funcionamiento del Consell y dice que "desconoce" la elaboración de listas del PP al 29N

Archivo - El conseller de Agricultura, Agua, Ganaderia y Pesca, Miguel Barrachina - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha subrayado el "óptimo" funcionamiento del Consell y ha asegurado que desconoce la elaboración de las listas de su partido, el PP, por la Comunitat Valenciana de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

De este modo lo ha manifestado, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, este viernes en Alicante, preguntado por si se prevén cambios en el Consell ante la posible salida de miembros para incorporarse a las listas del PP al Congreso o al Senado.

"Hasta el día de hoy el funcionamiento del Consell es óptimo y desconozco cualquier elaboración de candidaturas de mi partido", ha respondido el portavoz del Ejecutivo autonómico y también conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca.

Por otro lado, cuestionado por su opinión sobre un pacto nacional entre el PP y Vox para concurrir a las elecciones, ha señalado: "Está fuera de mi alcance, pertenezco orgullosamente a un partido nacional que es quien tiene que decidirlo".