Barrachina ve "fantástica" la "ayuda" de Vox para presupuestos y confía en que Mazón gobierne cuatro años y "mucho más"

VALÈNCIA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Agua, Pesca y Ganadería, Miguel Barrachina, ha subrayado este lunes que "los valencianos le dijeron" al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "que estuviese al menos cuatro años" gobernando en la Comunitat Valenciana y que él confía en que "esté eso y mucho más".

Además, ha asegurado que le parece "fantástica la ayuda de Vox", que prevé apoyar los presupuestos de la Generalitat para 2025. "Aquellos que nos permitan cumplir con nuestro programa serán bienvenidos y, por tanto, me parece una solución magnífica", ha apuntado.

El conseller se ha pronunciado de esta manera, durante su intervención en el 'Fórum Europa. Tribuna Mediterránea', preguntado por si cree que podrá concluir en término normal la legislatura ante la "presión" sobre Mazón y si considera que el respaldo de Vox es una solución.

Barrachina se ha declarado "amigo y admirador" de Mazón, quien le ha "permitido aumentar el presupuesto este año en un 26%" y le ha "ayudado" para lograr "meteóricos milagros presupuestarios de no tener recursos e inventarnos una orden e ingresar en tiempo récord 17 millones de euros a 26.000 agricultores, sin que lo pidiesen" ante los efectos de la sequía. En mi caso, el presidente Mazón no solo es que me ayude, es que sin él yo no habría hecho casi nada", ha agregado.

A Barrachina le "parece fantástico" el apoyo de Vox y lo ha contrapuesto al de la secretaria general del PSPV, Diana Morant, que "el día después" de la dana dijo que respaldaría las cuentas autonómicas "justo minutos antes de que apareciesen los tweets pagados con dinero público pidiendo la dimisión de aquellos que estábamos en el gobierno".

"Por tanto, es verdad que hemos visto coherencia en algunos que, desgraciadamente, en otros no hemos encontrado más que ausencia de voluntad negociadora. Lo digo yo, que formé parte del equipo negociador del Presidente Mazón cuando pedimos negociar la investidura y que nunca vino el candidato socialista", ha apuntado.

Sobre Vox como posible "solución" a la "situación política" del Consell y si cree que Génova lo va a "permitir", Barachina ha manifestado que lo que ce es que "aquí se pagaba un impuesto a la muerte que ya no se paga" y que la población puede elegir la lengua base en educación. "Hay un montón de cosas a las que nos comprometimos que felizmente estamos cumpliendo", ha destacado.

Además, Barachina ha añadido que "no hay obligación constitucional para un gobierno autonómico de presentar presupuestos" sino que "la obligación constitucional exclusivamente es para el Gobierno de España, que ha dicho que no los va a presentar". Para él, "no es solo una obligación constitucional, es una obligación moral" sacarse adelante las cuentas.

"Yo hoy no podría ayudar ni sentar en primera fila a agricultores, regantes y ganaderos si no tuviésemos un presupuesto que me permite decirles la verdad" y ha recordado que su Conselleria estará dotada de 457 millones de euros, que ascienden a 727 millones con los organismos autónomos.

"Eso no sería posible sin la bravura de un presidente que ha llegado a un acuerdo presupuestario. Es su obligación legal y su obligación moral. Que la tiene y la cumple y otros, desgraciadamente, no hacen", ha agregado.