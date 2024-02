Barrera replica a Sánchez por su defensa de 'Zorra': "Lo anacrónico es que cante 'La Internacional' cada vez que puede"

VALENCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), ha replicado a la afirmación del presidente Pedro Sánchez de que "a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol'" como representación española en Eurovisión: "Lo que me parece anacrónico y horroso es que el presidente del Gobierno cante 'La Internacional' puño en alto cada vez que tiene oportunidad".

Así se ha posicionado, a preguntas de los periodistas junto a la consellera Elisa Núñez, un día después de que Sánchez saliera en defensa de la canción 'Zorra' de Nebulossa, ganadora del Benidorm Fest y representación de España en Eurovision 2024, frente a las críticas por su título o su mensaje. "Yo entiendo que a la fachosfera le hubiera gustado tener el 'Cara al sol', pero a mí me gusta más este tipo de canciones", manifestó el también líder del PSOE.

Por contra, Barrera ha afeado que Sánchez cante 'La Internacional' en los actos de partido cuando según él es "una canción que defiende una ideología que tiene a sus espaldas más de cien millones de muertos". "Eso es lo que me parece absolutamente anacrónico y bochornoso", ha aseverado.

Preguntado por si felicitará al grupo alicantino Nebulossa, como conseller de Cultura, ha afirmado que "por supuesto, una vez elegida esta canción", lo que "desea" es que "España siempre gane". "No es una cuestión de felicitar, es una cuestión de que les deseo toda la suerte del mundo y ojalá les pueda felicitar por haber ganado Eurovisión", ha añadido.

En cualquier caso, Barrera ha remarcado que no pudo ver la actuación y que no pretende entrar "a valorar nignuna creación artística". "Lo que sí que pienso a nivel personal es que parece ser que hay asociaciones feministas que no han quedado muy satisfechas con la actuación porque la han calificado de machista", ha expuesto, en alusión a las críticas de organizaciones pertenecientes al feminismo que está en contra de la autodeterminación de género, defiende la abolición de la prostitución y es contrario a la gestación subrogada.

Respecto al término 'Zorra', ha sostenido que "quizás si la dijera otra persona del contexto cultural español pues se le calificaría de machista. "Yo como consejero no puedo entrar a valorar la idoneidad o no de una creación artística que siempre respetamos, ha sido un jurado el que la ha decidido y sí que nos subrayamos que propias asociaciones feministas han criticado duramente la canción", ha insistido.

Por su parte, la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez (Vox), cuestionada por qué le parece 'Zorra', se ha sumado a la posición de Barrera y ha añadido que "en España tenemos problemas mucho más importantes". "Creo que es una cortina de humo este tema para tapar otros temas que son verdaderamente más importantes", ha señalado tras aludir a las protestas de los agricultores.