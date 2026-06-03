'El Barrio actuará el 3 de abril en el Roig Arena dentro de su nueva gira que celebrará sus 30 años de carrera

José Luis Figuereo 'El Barrio' - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

'El Barrio' anuncia '30', la gira con la que celebrará junto a sus seguidores una trayectoria irrepetible y con la que aterrizará en el Roig Arena el 3 de abril de 2027, 30 años después de iniciar un camino que lo ha convertido en "una de las voces más auténticas y queridas de la música española".

La gira se convertirá en un viaje emocional a través de tres décadas de canciones que han acompañado a millones de personas y que forman ya parte de la vida de varias generaciones. Será un espectáculo diseñado para recorrer los grandes himnos de su carrera, recordar los momentos que han marcado su historia y presentar también las nuevas canciones de una etapa que ya ha comenzado con el lanzamiento de 'Peliculón', primer adelanto de su próximo trabajo discográfico.

Con más de tres millones de discos vendidos, 14 álbumes de estudio, 6 discos de oro, 15 discos de platino y más de 600 conciertos a sus espaldas, José Luis Figuereo 'El Barrio' continúa siendo "un fenómeno único dentro de la música española". Su capacidad para conectar con el público, su personalidad artística y un repertorio que ha trascendido a lo largo de los años lo han convertido en "uno de los artistas más sólidos y respetados del panorama nacional".

En 2027, esa historia continúa. 30 años después, 'El Barrio' llevará a cabo esta gira con un espectáculo para disfrutar y cantar en directo. Las entradas para el concierto de El Barrio en el Roig Arena salen a la venta el viernes 5 de junio a las 12 horas en la web www.roigarena.com, tal como ha informado la organización en un comunicado.