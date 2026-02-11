El barrio Playa Arenal-Bol de Calp (Alicante) es el más caro de Comunitat Valenciana para comprar vivienda

Archivo - Vista general de Calp - AYUNTAMIENTO DE CALP - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Trece de los 20 barrios más caros para comprar una vivienda en Comunitat Valenciana se concentran en la provincia de Alicante, encabezados por el barrio de Playa Arenal - Bol, en Calp, donde el precio medio alcanza los 7.412 euros por metro cuadrado. Esto supone 2,6 veces el valor del precio medio de España (2.879 euros/m2), según los datos del índice Inmobiliario Fotocasa.

En segundo lugar se sitúa L'Albir, en l'Alfàs del Pi, con 5.770 euro/m2; seguido de dos barrios de la ciudad de València en el tercer y cuarto lugar: El Pla del Remei con 5.711 euroS/m2 y Sant Francesc con 5.702 euros/m2.

El quinto barrio más caro es la Playa Poniente de Benidorm con 5.476 euro/m2, y después se sitúa L'Almadrava - L'Estanyó de Dénia con 5.436 euros/m2. El séptimo lugar lo vuelve a ocupar València con la Ciutat de les Ciències i de les Arts - Justicia (5.159 euros/m2).

Completan la lista PAU 5 de Alicante con 5.086 euros/m2; Marisol Park - Ortembach - Los Almendros de Calp con 5.082 euros/m2; Penya - Roja - Avda. Francia de València con 5.012 euros/m2; Russafa con 4.965 euros/m2; Poble Nou - Montiboli, de La Vila Joiosa, con 4.669 euro/m2; El Mercat, en València, con 4.664 euros/m2 y Zona Levante - Playa Fossa de Calp con 4.659 euros/m2.

Les siguen Platja de Torres de La Vila Joiosa con 4.637 euros/m2; Les Bassetes - El Marjal, en Dénia, con 4.555 euro/m2; Torre de la Horadada en Pilar de la Horadada con 4.438 euros/m2; Mestalla con 4.427 euros/m2, Puerto Deportivo de Guardamar de Segura con 4.387 euro/m2 y Playa Levante de Benidorm con 4.384 euros/m2.

Comprar una vivienda en el barrio de Playa Arenal - Bol, el más caro, exige un desembolso medio de 7.412 euros por metro cuadrado. De este modo, una vivienda tipo de 80 m2 se habría ofertado en diciembre de 2025 por un precio medio de 592.935 euros, frente a los 525.874 euros de 2024 (12,8%), es decir, 67.061 euros más que hace un año.

El barrio que ha registrado el mayor incremento anual en el precio de la vivienda de segunda mano es Torre de la Horadada (Pilar de la Horadada, Alicante), con una subida del 97%, que sitúa su valor medio en 4.438 euros por metro cuadrado.