Barry B actuará el 13 de febrero en la Sala Auditorio Roig Arena en el 'Fortuna Tour 27'

Archivo - El artista Barry B. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Barry B traerá el 'Fortuna Tour 27' a la Sala Auditorio Roig Arena de València el próximo 13 de febrero, ha anunciado este martes la organización en un comunicado.

La gira trasladará a los escenarios el universo de su próximo álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para este otoño, y abrirá un nuevo capítulo en la trayectoria del artista tras varios años de crecimiento, dando un paso más en su consolidación como uno de los nombres más representativos de su generación.

'Fortuna Tour 27' toma su nombre del concepto que vertebra esta nueva etapa de Barry B: la fortuna entendida como aquello que escapa a nuestro control y que, de manera inesperada, puede cambiar el rumbo de las cosas. Este imaginario ya ha comenzado a tomar forma a través de los tres primeros adelantos del disco.

Tras firmar con 'Silverado' el mejor debut de su carrera, el artista mostró una nueva faceta del proyecto con el pulso electrónico de 'No pega igual (stuck on replay)' y acaba de presentar 'Una vida en llamas'.

El tour está concebido para escenarios de mayor escala y contará con banda al completo, una puesta en escena renovada y un nuevo repertorio en directo.

Barry B construirá un show que transitará entre la euforia y la vulnerabilidad, combinando rock, pop alternativo, electrónica y power ballads. Las canciones de su próximo álbum convivirán con los temas que han marcado su trayectoria hasta el momento, configurando un directo que reflejará tanto su evolución artística como el universo de esta nueva etapa.

Las entradas para el concierto de Barry B ya están a la venta en roigarena.com.