El bebé rinoceronte de Bioparc Valencia comienza a reconocer la zona exterior

Bebé rinoceronte en Bioparc - BIOPARC VALENCIA

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cría de rinoceronte que ahora cumple tres semanas avanza el proceso de aclimatación en Bioparc Valencia y ya se le puede ver corretear en el espacio que recrea la sabana del parque de conservación de animales, según ha informado la entidad en un comunicado.

El equipo técnico de Bioparc sigue de cerca esta positiva evolución y ha confirmado que continúa alimentándose correctamente y que su madre, Kwanza, se ha recuperado favorablemente del parto.

En este momento el proceso inicia una delicada fase, pues debe ir reconociendo las zonas que recrean la sabana y que se encuentran a la vista de las personas que visitan el parque. Para ello se ha implementado un protocolo para controlar los riesgos que debe ir afrontando el pequeño.

Como transición, el hábitat de las gacelas Mhorr, con unas dimensiones más limitadas y lindante con el de los rinocerontes, se ha amoldado con medidas preventivas como descender el nivel de agua de la ría o introducir más arena.

Como se preveía por su actitud, en las primeras salidas se ha mostrado muy aventurero, descubriendo todas las novedades con curiosidad, mientras que la hembra reconocía el terreno de forma más prudente.

En cada paso, la adaptación debe ser progresiva y, valorando cada situación con cautela, el plan es que permanezcan por las mañanas hasta aproximadamente mediodía, atendiendo también los cambios meteorológicos y descenso de temperaturas.

Por otra parte, según la tradición de los parques de animales, quien encuentra al recién nacido tiene la potestad de escoger su nombre. En casos tan relevantes como esta primera cría de rinoceronte blanco (Ceratotherium simum), se quiere compartir esta decisión invitando a la ciudadanía a participar para elegir cómo se llamará.

En este sentido, el personal encargado de su cuidado ha seleccionado tres propuestas con un profundo vínculo con África. Así, desde hoy mismo, se puede votar en la web de Bioparc entre Kairu, que en kikuyu (lengua de Kenia) significa 'el que es negro', en alusión al color oscuro de su piel tras el parto; Meru, inspirado en el imponente monte de Tanzania, así como en la ciudad y el condado homónimos de Kenia; y Dikembe, de origen lingala (parte central del continente), asociado a la fuerza y resistencia.