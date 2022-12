Benavent sobre Cañizares: "Intento ser coherente en la fe, cada uno luego tiene su estilo personal"

VALÈNCIA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo electo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha señalado este viernes, preguntado por cómo será su etapa al frente de la diócesis valenciana y por la anterior encabezada por el cardenal Antonio Cañizares, que él intenta "ser coherente en la fe". Tras ello, ha apuntado que "cada uno tiene su estilo personal", algo que "es inevitable", y ha aseverado que él no intenta "comprender la fe desde una ideología sino pensar desde la fe".

Benavent se ha pronunciado de este modo durante un encuentro con los medios de comunicación celebrado en el colegio Jesús María de València, tras su llegada esta jornada a la diócesis valenciana y antes de tomar posesión este sábado como titular de esta.

Cañizares, que presidió este jueves en la Catedral de València la Misa Estacional con motivo de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, pidió "por España en estos momentos difíciles, cercana a romperse o a que la rompan, para que encuentre su camino de verdad, de justicia, de concordia, de unidad verdadera y sólida llena de paz y de garantía de progreso".

Asimismo, el cardenal pidió "por las familias, por los esposos y que sus hijos sean educados por el camino de la fe"; que los gobiernos respondan pero no proyectando "modelos de familia que desfiguran y hasta debilitan"; que los políticos "no sucumban a la ideología de género, la más perniciosa" y que "respeten el artículo 27 de la Constitución Española en materia educativa".

"Pienso que al final nosotros predicamos el Evangelio, la doctrina social de la Iglesia. En el fondo, los valores fundamentales son los valores de la doctrina social de la Iglesia. No podemos dejar de anunciar otra cosa, si no estaríamos cumpliendo con nuestra misión", ha expuesto Enrique Benavent, al que se le ha preguntado también si el de Antonio Cañizares es un discurso más "conservador".

"Pienso que esas catalogaciones muchas veces son vistas las cosas desde fuera", ha añadido. El nuevo arzobispo ha recordado que ha sido profesor de Teología y ha dicho que él ha intentado "comprender la fe" y desde su comprensión "modelar" su "manera de pensar". A su vez, ha manifestado que no intenta "comprender la fe desde una ideología sino pensar desde la fe".

"En algunas cosa alguno puede parecer de una manera o de otra. Yo intento ser coherente en la fe", ha precisado, tras lo que ha apostillado que "luego, cada uno tiene su estilo personal" y ha precisado que "eso es inevitable".

En esta línea, Benavent ha comentado que en cualquier parroquia puede darse el caso de cambiar de párroco y llegar otro y aunque los dos "predican lo mismo", ver que "cada uno tiene su estilo personal".

Preguntado por cómo le gustaría que se le recordara tras su paso por el Arzobispado de Valencia, su nuevo titular ha asegurado que le gustaría que fuera "como un arzobispo que amó la diócesis" y que "se entregó a ella".

Benavent, que llega a la valenciana desde la diócesis de Tortosa, ha comentado que en esta última ha visitado todas las parroquias y las más grandes "muchas veces" y ha indicado que le gustaría hacer lo mismo en su nueva delegación aunque sabe que es "más difícil" por su dimensión.

No obstante, ha mostrado su disposición a "ir a las parroquias tantas veces". "Me gustaría que me recordaran como un arzobispo que ha intentado estar cerca de los pueblos, con las parroquias, con los sacerdotes y dando testimonio del Evangelio en medio de la sociedad. No quisiera otra cosa", ha concretado.

"SENTIMIENTOS IDENTITARIOS"

Preguntado de nuevo por las palabras pronunciadas este jueves por Cañizares respecto a España, Enrique Benavent ha añadido que "son valoraciones" que "muchas veces" están dadas por "la situación política". Ha comentado que él ha estado en Cataluña "en momentos un poco delicados" y ha destacado que ahora la situación es "un poco más tranquila".

A continuación, el arzobispo ha añadido que "muchas veces esos sentimientos identitarios cada uno los vive a su manera". "Lo que uno ve un peligro otro a lo mejor no ve tanto peligro", ha señalado.