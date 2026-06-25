Benavent valora que la visita del Papa deja un mensaje "muy esperanzador" y dice que León XIV es "toda una revelación"

El Papa León XIV interviene durante su visita al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026 - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

VALÈNCIA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de València, Enrique Benavent, ha considerado que la visita del Papa León XIV a España deja un mensaje "muy esperanzador" para la Iglesia, ha asegurado que el pontífice es "toda una revelación" y ha defendido que dio "el mensaje que la sociedad española necesita en este momento": "Es bueno que nos digan desde fuera lo que nosotros en estos momentos tal vez necesitamos escuchar".

Así lo ha manifestado en un desayuno de Fórum Europa Tribuna Mediterránea en València, en la que valorado la "explosión de afecto de los españoles hacia el Santo Padre", que acudió a España no "con una actitud de juicio ni de condena, sino de propuesta". "Los obispos estamos muy contentos y tenemos motivos para estarlo", ha señalado.

El acto ha contado con la presentación del rector de la Universidad Católica de Valencia, José Manuel Pagán, y al mismo han asistido el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Presidencia, José Díez, la titular de Justicia, Nuria Martínez, y diputados de Les Corts y concejales del Ayuntamiento de València, entre otras autoridades.

También ha valorado que el Papa "se ha dado a conocer" porque, cuando fue elegido hace un año, era "una persona muy desconocida". "Nadie hablaba de él, aunque había ojeadores que a mí dos años antes ya me habían insinuado que podía ser el próximo Papa", ha desvelado. "Pero era una persona que no tenía escritos, que no tenía muchas obras, entonces era un poco desconocido", ha añadido.

Sin embargo, ha destacado que en este viaje de León XIV a España "ha demostrado que tiene un carisma que le capacita para dirigir la Iglesia universal". "Se ha mostrado realmente como un Papa que puede despertar un afecto y una estima hacia Jesucristo", ha apuntado, al tiempo que ha resaltado que a la Iglesia española "nos ha inyectado una gran esperanza". También ha resaltado que el seguimiento que ha tenido dicha visita ha sido "muy masivo".

"SE PUEDE ANUNCIAR EL EVANGELIO SIN NECESIDAD DE OFENDER A NADIE"

En esta línea, Enrique Benavent ha hecho hincapié en que se ha mostrado "como un Papa que anuncia el Evangelio" y ha demostrado que este "se puede anunciar sin necesidad de ofender a nadie". "Nos ha dicho lo que tenía que decir", ha remarcado.

Además, ha asegurado que León XIV ha sabido "encontrarse no sólo con la Iglesia, porque a veces a los obispos nos resulta muy fácil encontrarnos en ambientes eclesiales, sino también con la sociedad, con el mundo de la cultura, del deporte, con todos los ámbitos donde la Iglesia está presente, y también con las instituciones políticas".

Dicho esto, ha incidido en que el discurso del pontífice en el Congreso, en el que reflexionó sobre "los límites del poder", fue "magistral": "Ha ido desgranando lo que es la propuesta cristiana para la sociedad". Y también "nos ha invitado a dos valores que son necesarios en esta sociedad: vivir en la Iglesia desde la comunión e invitar a la sociedad a vivir en la vida pública sin polarizaciones".

Benavent ha resaltado igualmente que el Papa se ha acercado de una manera "muy cercana y muy humana" a personas "que sufren, a presos, enfermos y personas que viven en situación de pobreza". "Para nosotros creo que ha sido toda una revelación, estamos contentos", ha indicado.

En este punto, el arzobispo de València ha confiado en que la visita a España "produzca fruto": "Porque en la Iglesia una cosa es tener éxito y otra es que las iniciativas pastorales produzcan fruto. Que no nos quedemos en un éxito momentáneo, sino que este mensaje entre en el corazón de las personas".

Sobre el hecho de que un grupo de 'cantaires' con simbología independentista fueran "invitados a salir" de la Sagrada Familia una vez finalizado el acto en el que el Papa León XIV ofició una misa y bendijo la Torre de Jesús, Benavent ha apuntado que se trata de "anécdotas del viaje" dada "la situación social y política" actual. "Lo de la Sagrada Familia, pues una anécdota", ha zanjado.