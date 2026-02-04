Benetússer y Cheste se alían en la búsqueda de 6,3 millones de euros para su reconstrucción

Reunión de los alcaldes de Benetússer y Cheste - AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER

VALÈNCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los municipios valencianos de Benetússer y Cheste unirán sus proyectos de reconstrucción tras la dana para participar en la convocatoria EDIL DANA que, en el caso de ser aprobada, les otorgaría 6,3 millones de euros en total para afrontar proyectos de recuperación y mejora de ambas localidades.

La alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, y el alcalde de Cheste, José Morell, se han reunido este miércoles junto con personal técnico y las concejalas de Urbanismo de los dos consistorios, Livia Guillem y Mª Ángeles Llorente, para ultimar la presentación conjunta de ambos municipios a la próxima convocatoria EDIL DANA, financiada con fondos Feder de la Unión Europea y gestionada por el Ministerio de Hacienda.

Durante la reunión, ambos municipios han detallado los proyectos que cada uno afrontaría con la financiación recibida: 2.242.000 euros en el caso de Cheste y 4.057.000 en el caso de Benetússer, repartida según criterio poblacional.

En el caso de la localidad de la Hoya de Buñol, la financiación irá destinada a ejecutar una obra que amplíe la capacidad del barranco Silleta, que cruza la localidad y que fue el responsable de la inundación del municipio el 29 de octubre de 2024, con el objetivo de estar mejor preparado en el caso de que se repita un episodio climatológico como el sufrido. Esta actuación irá acompañada por la reurbanización de la zona con ampliación de las aceras y la inclusión de más zonas de arbolado.

Por su parte, Benetússer dedicará la financiación a la construcción de un parking disuasorio en altura que pueda dar servicio a la población ante el aumento de la demanda de espacios de aparcamiento. El futuro parking en altura permitiría reducir el gran número de vehículos estacionados en la calle que supusieron un peligro para la integridad de las personas durante la dana. Otro de los objetivos de la intervención será ganar espacio en las vías públicas para ampliar las zonas verdes y proyectar la peatonalización de algún sector del municipio.

Para la alcaldesa de Benetússer, se trata de "una gran oportunidad" de financiación que resolvería en el caso de Benetússer un problema y que "mejoraría la resiliencia de la localidad en caso de una nueva barrancada": "El proyecto está en la línea que está marcando toda la reconstrucción de Benetússer que es la de solucionar problemas, mejorar el municipio en este caso dotándolo de más zonas verdes y por último estar mejor preparados por si se repitiera la riada".

Por su parte, el alcalde de Cheste subraya que "si algo nos ha enseñado la catástrofe del 29 de octubre de 2024 es que debemos estar preparados para otros episodios climatológicos extremos similares, por lo que debemos invertir en todo aquello que sea necesario para mitigar el impacto de estos fenómenos, ya que eso supondrá, en el futuro, un enorme ahorro económico y, sobre todo, la preservación de las vidas de nuestras vecinas y vecinos".