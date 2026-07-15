Benetússer derruirá la parte del edificio desplomado que queda en pie y ofrece apoyo a los afectados

Edificio desplomado en Benetússer (Valencia) - CONSORCIO BOMBEROS VALENCIA

VALÈNCIA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benetússer (Valencia) procederá a derruir la parte que queda en pie del edificio que se desplomó este martes por la noche siguiendo las indicaciones de los técnicos municipales.

Los hechos sucedieron ayer, cuando un edificio ubicado en la calle Las Américas de la localidad valenciana se desplomó. Previamente, la finca, que se encuentra contigua a un solar donde se está construyendo otro immueble, fue desalojada tras detectar los vecinos la aparición de grietas y ruidos y, afortunadamente, no se produjeron daños.

Los técnicos han hecho una valoración de la situación y recomiendan por seguridad derruir la parte del edificio que queda en pie.

Respecto a las personas que han tenido que ser realojadas, de las 12 personas afectadas, 5 fueron reubicadas ayer a través de los Servicios Sociales municipales en un hotel cercano. El resto pudieron quedarse en casas de familiares.

Fuentes municipales recalcan a Europa Press que se está "en permanente contacto" con todos ellos y se les está ofreciendo apoyo psicológico. Además, se busca también una solución habitacional para las tres familias que han perdido su hogar.