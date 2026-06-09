Benetússer y Psicólogas Sin Fronteras trabajan en un protocolo pionero en España de respuesta inmediata ante emergencias

Mesa de trabajo con Psicólogas sin Fronteras - AYUNTAMIENTO DE BENETÚSSER

VALÈNCIA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benetússer y la ONG Psicólogas Sin Fornteras trabajan en un proyecto pionero en España que tiene como objetivo la elaboración de un protocolo y una mesa de trabajo permamente de respuesta en materia de salud mental ante emergencias. La iniciativa permitirá contar con un órgano que se activará ante una situación de emergencia en los primeros momentos.

El manual de respuesta en salud mental se incluirá en el plan local de emergencias en el que trabaja el consistorio y que está previsto que se presente a la ciudadanía después del verano, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

El protocolo incoporará simulacros con figurantes, en coordinación con los que marque el nuevo plan de emergencias local. Este proyecto cuenta con un presupuesto de 400.000 euros y pretende poner en el foco en la salud mental en las actuaciones ante emergencias.

Asimismo, se activará a petición del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) que contará con representación junto con Policía Local, Protección Civil, Centro de Salud, Servicios Sociales o técnicos municipales entre otros. Una vez activado el protocolo, se facilitará el despliegue de psicólogos/as en la población dirigidos por una mesa de trabajo especializada en salud mental que será la encargada de organizar la actuación.

Por su parte, la alcaldesa de Benetússer, Eva Sanz, ha destacado que los protocolos de emergencia se deben abordar "no solo desde el plano más físico, sino también desde lo social y la atención a las personas en los primeros momentos de la emergencia y, para ello, este protocolo será un mecanismo útil para poder actuar en la emergencia psicosocial".