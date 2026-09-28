Benidorm decreta un día de luto por el asesinato de una mujer presuntamente a manos de su pareja

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ALICANTE, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha decretado este lunes un día de luto oficial por el asesinato de una mujer en la ciudad cometido presuntamente por su pareja, un hombre al que la Policía Nacional ya ha detenido.

El cuerpo de seguridad también ha arrestado a otros dos varones acusados de encubrimiento, ya que al parecer ayudaron al supuesto autor del crimen a deshacerse del cadáver en una zona rural ubicada entre esta ciudad y Finestrat.

Fuentes municipales han señalado, a través de un comunicado, que el inicio de la jornada de luto se ha establecido para este lunes a las 15.00 horas. Además, para este martes a las 11.00 se ha convocado una concentración silenciosa de cinco minutos en la plaza SS. MM. los Reyes de España, "en memoria de la víctima y como gesto de condena ante este crimen".

Según los datos facilitados por la Policía, no constaban antecedentes previos por violencia de género entre la víctima y el presunto autor. Por su parte, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado, a través de una publicación en la red social X, que están recabando datos del asesinato por posible violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante.