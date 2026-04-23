Benidorm guarda tres minutos de silencio por la muerte de dos operarios en el desplome de un andamio de obra

Minutos de silencio en el Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) por la muerte de dos operarios en el desplome de un andamio de obra - AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

ALICANTE, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) ha guardado a mediodía de este jueves tres minutos de silencio en señal de duelo después de que este miércoles fallecieran dos operarios de 26 y 45 años en un accidente laboral a consecuencia del desplome de un andamio de obra en la calle Ibiza. Un tercer trabajador pudo evitar la caída y por sus propios medios volvió al edificio por un balcón para ponerse a salvo.

La concentración silenciosa ha tenido lugar a las 12.00 horas a las puertas del consistorio y la ha encabezado el presidente de la Diputación y alcalde de la ciudad, Toni Pérez, además de miembros de la corporación local y ciudadanos que se han sumado al acto.

El Ayuntamiento decretó este miércoles un día de luto oficial por la muerte de los dos operarios y convocó esta concentración silenciosa, según han subrayado fuentes municipales a través de un comunicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha manifestado "el profundo dolor y la consternación de toda la ciudad y de la corporación" y ha trasladado "todo" el "apoyo a las familias". El edil ha recalcado que la investigación está en manos de la Policía Judicial: "Nosotros estamos para apoyar y colaborar en todo lo que nos soliciten".

El siniestro se registró hacia las 10.49 horas en el número dos de la calle Ibiza, de acuerdo con el aviso recibido por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). Por parte del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), se desplazaron hasta el lugar una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) y un Soporte Vital Básico (SVB), cuyos servicios médicos confirmaron las dos muertes.

Los bomberos trabajaron en el lugar retirando los escombros y rescatando a los afectados por el desplome. En un primer momento, se confirmó un fallecido y un herido muy grave, aunque este último finalmente también perdió la vida en el siniestro.

Desde el consistorio indicaron que, "según los primeros datos", el andamio se vino abajo aproximadamente desde la mitad del edificio, de 18 plantas, y que "la caída de la estructura generó una intervención de gran complejidad, con abundantes escombros en la vía, para entre otras cosas asegurar el entorno, atender a las víctimas y descartar nuevas afecciones derivadas del derrumbe".