Benidorm inaugura el VII Festival Internacional de Poesía

VII Festival Internacional de Poesía - AYUNTAMIENTO BENIDORM

ALICANTE, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro municipal El Torrejó de Benidorm acogerá este jueves y viernes, en la quinta planta del edificio, la celebración del VII Festival Internacional de Poesía 'Benidorm y Costa Blanca' (Fipbeco 2026), que dará comienzo a las 18 horas cada una de las dos jornadas y que contará con una veintena de poetas participantes.

El certamen, organizado por el Liceo Poético de Benidorm y la colaboración del Ayuntamiento, estará dirigido por Annabel Villar y Julio Pavanetti y contará con la valiosa participación de los músicos Eduardo Castro y Carlos E. Muñoz Clavijo, que acompañarán a los poetas durante el recital, ha informado el consistorio en un comunicado.

En esta edición toman parte 20 poetas de diferentes nacionalidades, que recitarán obras variadas. El elenco de los poetas participantes es el siguiente: Alicja Kuberska, Alina Galas, Ángel Rebollar, Beatriz G. Ramírez, Cézar Viziniuk, Francisco Domínguez, Francisco Illán, Gabriel Chávez, Gloria Lafuente, Ángela Alonso, Guillermo del Pino, Janine Troutman, Joaquín Juan Penalva, José Antonio Ávila, José Martínez, Krzystof Galas, Manuela Martínez, Nieves Viesca, Pilar de Juan y Yovanny Ferrer.