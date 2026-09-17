Benidorm supera el 92% de ocupación hotelera en la primera quincena de septiembre, según Hosbec

Archivo - Imagen de archivo de turistas en Benidorm - Lars Ter Meulen - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera quincena de septiembre ha dejado una ocupación hotelera del 92,5 por ciento en Benidorm (Alicante), 2,4 puntos por encima del mismo periodo en 2025, con lo que prolonga su temporada alta y afronta este mes con una planta hotelera a "pleno rendimiento", según la patronal turística Hosbec.

Así, el mercado británico se sitúa como "principal motor de la demanda internacional", con un 41,4% del total de huéspedes, frente al 39,4% del año anterior, mientras que el español representa el 34,6%, frente al 37,1% de septiembre de 2025.

Portugal también conserva un peso "muy relevante", con un 7,7%, aunque ligeramente por debajo del 8,1% registrado un año antes. Entre los mercados que ganan presencia se encuentran Países Bajos, que pasa del 2,2% al 2,6%; Bélgica, del 2,1% al 2,3%, y Rumanía, del 1,2% al 1,7%.

En cuanto a los establecimientos, los de cuatro estrellas han alcanzado el 92,3%, frente al 90,5% de 2025; los de tres han llegado al 93,9%, frente al 90% el pasado año; y los de dos estrellas se han situado en el 93,1%, con un crecimiento de 6,3 puntos respecto al mismo periodo del 2025.

Además, las reservas ya confirmadas para la segunda quincena alcanzan el 88,9%, un nivel que permite anticipar que Benidorm mantendrá una "intensa" actividad hotelera durante la segunda mitad del mes.

COSTA BLANCA

En el caso de la Costa Blanca, ha alcanzado una ocupación durante la primera quincena de septiembre del 88,1%, lo que supone una mejora de 1,9 puntos respecto al mismo periodo de 2025, mientras que Alicante Sur ha registrado un 85,5%, con un incremento de 3,1 puntos sobre el año anterior.

El mercado nacional ha sido el "principal sostén" de ambas zonas, aunque con perfiles diferenciados. En la Costa Blanca, los españoles representan el 47,4% de los clientes, prácticamente en línea con el 48,4% de 2025, mientras que Reino Unido gana peso y alcanza el 17,2%, frente al 15,4% del año anterior. Bélgica (5,1%), Países Bajos (4,7%) y Noruega (3,6%) completan los principales mercados internacionales.

En Alicante Sur, el componente nacional es todavía "más relevante", con un 56,2%, 4,4 puntos más que hace un año, mientras que Reino Unido se sitúa en el 13,6%. En este caso, Francia, Bélgica, Alemania y Suecia completan un abanico internacional "más diversificado".

Por categorías, los hoteles de tres estrellas han alcanzado en la Costa Blanca el 88,1%, frente al 84,3% de 2025, mientras que en Alicante Sur han llegado al 85,9%, frente al 76,9% del año anterior.

Los establecimientos de cuatro estrellas mantienen también niveles "elevados", con un 89,6% en la Costa Blanca y un 84,9% en Alicante Sur, aunque en este último caso por debajo del 89,5% registrado en 2025.

Y la segunda mitad de septiembre mantiene unas perspectivas "sólidas", con un 82,1% de reservas confirmadas en la Costa Blanca y un 79,2% en Alicante Sur.

VALENCIA

Por su parte, la provincia de Valencia ha registrado una ocupación hotelera del 91,6% durante la primera quincena de septiembre, 2,4 puntos por encima del 89,2% alcanzado en el mismo periodo de 2025. Asimismo, València ciudad ha alcanzado el 90,3%, con un crecimiento de tres puntos respecto al 87,3% del año anterior.

El perfil de la demanda provincial ha mantenido una base nacional "muy importante", con España aportando el 49% de los alojamientos, si bien el protagonismo internacional "gana terreno". Reino Unido (7,7%), Alemania (5,3%), Italia (5,3%) y Estados Unidos (5,1%) encabezan los mercados extranjeros, seguidos por Países Bajos (3,9%) y Francia (3,6%).

En València ciudad el componente internacional ha sido "mucho más acusado", ya que el mercado español ha representado el 30,1%, mientras que Reino Unido ha alcanzado el 10,5%, Estados Unidos el 8,1%, Alemania el 7,6% e Italia el 7,5%. También crecen Países Bajos, Francia y Bélgica.

Por categorías, los resultados han mostrado una ocupación "extraordinariamente elevada" en los establecimientos de tres estrellas, que han alcanzado el 96,4% en el conjunto provincial y el 97,2% en València ciudad.

También los hoteles de cuatro estrellas han presentado un comportamiento "destacado", con un 91,8% en la provincia y un 92% en la capital, en ambos casos por encima de los registros de 2025, mientras que los de cinco estrellas se han mantenido "prácticamente estables", en torno al 85%.

Las reservas confirmadas para la segunda quincena de septiembre también mantienen un nivel "elevado", con un 85,9% para el conjunto de la provincia y un 86,8% en València ciudad.

CASTELLÓN

Por último, la provincia de Castellón ha registrado una ocupación hotelera del 86,6% en la primera quincena de septiembre, lo que supone un incremento de 5,8 puntos respecto al 80,8% registrado en el mismo periodo de 2025.

El mercado nacional ha sido "claramente dominante", aunque ha perdido "peso relativo" frente a septiembre de 2025. Los clientes españoles han representado el 78,8%, frente al 85,3% del año anterior, mientras que, a nivel internacional, Portugal se ha situado en el 3,9%, Reino Unido en el 2,8%, Francia en el 2,3% y Eslovaquia y República Checa en el 1,6%. También aparecen Alemania (1,4%), Rumanía (1,1%) e Italia (1%).

Por categorías hoteleras, los establecimientos de tres estrellas han alcanzado el 89,1% de ocupación, frente al 77,8% de septiembre de 2025, lo que supone un salto de 11,3 puntos, y los de cuatro estrellas también han mejorado, hasta el 87%, frente al 82,5% del año anterior.

De cara a la segunda mitad del mes, las reservas confirmadas ya alcanzan el 80,8%, un nivel que permite encarar la recta final de septiembre con una base de demanda "relevante".