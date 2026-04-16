Benimàmet reúne este sábado a más de 70 escritoras y escritores en su II Feria del Libro

II Feria del Libro Benimàmet - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de la Feria del Libro de Benimàmet, pedanía de València, se celebrará el próximo sábado 18 en el anfiteatro del Parque Lineal con la participación de más de 70 escritoras y escritores entre las 10 y las 20 horas.

Los asistentes podrán participar en sorteos, ver entrevistas o recoger autógrafos de los autores y autoras invitados. Se llevarán a cabo múltiples actividades a lo largo del día para todos los públicos, desde cuentacuentos para los más pequeños hasta un concurso de literatura infantil y juvenil y otro de disfraces, avanza el Ayuntamiento de València.

El evento está impulsado por la Asociación Nacional para la Cultura y Literatura Benimàmet-València, con la colaboración de la concejalía de Cultura y la alcaldía de Benimàmet. El alcalde pedáneo de Benimàmet, Vicente Perís, agradece a los impulsores de la II Feria del Libro "su implicación y trabajo para hacer realidad este acontecimiento cultural", así como la colaboración de los patrocinadores y del comercio de proximidad de Benimàmet "por su aportación a esta iniciativa a la que el Ayuntamiento seguirá dedicando esfuerzos y recursos culturales de la ciudad para consolidarla y para que siga creciendo edición tras edición".

Durante la feria se podrá disfrutar de una paella para 600 personas y obtener consumiciones gratuitas con la compra de libros. El acontecimiento cultural finalizará acompañado de ambientación musical a las 20 horas.

Para acudir desde el centro de València con transporte público las opciones más recomendables son la línea 2 de Metrovalencia en dirección Llíria o Paterna con parada en la estación Les Carolines-Fira, junto al Anfiteatro. También se puede llegar en autobús de EMT con la línea 62 desde la Estació del Nord.