Berklee Ensemble Nights vuelve a CaixaForum València en mayo con los alumnos del máster en Músicas Actuales

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VALÈNCIA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La serie de conciertos Berklee Ensemble Nights vuelve a CaixaForum València los días 6 y 7 de mayo, dos veladas protagonizadas por estudiantes del máster en Músicas Actuales, que compartirán el fruto de su trabajo durante el semestre de primavera a través de una amplia variedad de estilos.

Según Berklee, el 6 de mayo el programa ofrecerá un viaje sonoro enfocado en la música del saxofonista valenciano Perico Sambeat y los ritmos vibrantes de la música afrocubana, con dos ensembles dirigidos por el mismo Sambeat y el percusionista cubano Yoel Páez.

La noche del 7 de mayo estará marcada por la experimentación y la fusión, con repertorios inspirados en el espíritu innovador del grupo Kneebody, las composiciones originales de los estudiantes que forman el Bandleading Ensemble y los sonidos del Electric Sound Collective. En esta ocasión, los ensembles estarán liderados por el pianista español Albert Palau y el violinista uruguayo Federico Nathan.

Según Berklee, ambos conciertos son "una oportunidad única para descubrir propuestas frescas, creativas y multiculturales que reflejan la diversidad de influencias de los estudiantes del campus de Berklee Valencia, provenientes de más de 30 países". Las entradas para ambos eventos ya están disponibles a través de Eventbrite por un precio de 5 euros.