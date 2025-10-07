Bernabé acusa a la Generalitat de "atacar" el valenciano: "Está dando pasos hacia atrás y quitándole el espacio público"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el acto 'El valencià en llibertat' organizada por el Comisionado España en Libertad - DELEGACIÓN GOBIERNO CV

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado a la Generalitat de "atacar" el valenciano. "En el nombre del valenciano está dando pasos hacia atrás y está quitándole el espacio público y el espacio que aquilata a una lengua que es la norma", ha aseverado.

Así se ha manifestado este martes la delegada en declaraciones a los medios de comunicación en València, en el marco de la mesa redonda 'El valencià en llibertat' organizada por el Comisionado España en Libertad.

En este sentido, Bernabé ha sostenido que "la norma es necesaria para dar estabilidad a una lengua". "Hoy no podemos decir con el orgullo que merecemos los valencianos y las valencianas que nuestra lengua esté siendo apoyada y promocionada por el gobierno valenciano", ha lamentado.

Por contra, ha defendido el "compromiso" del Gobierno de España con las lenguas oficiales en España, que ha calificado de "total y absoluto, meridiano". Al respecto, ha mencionado que en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia está el Perte de las Lenguas, que sirve para "profundizar, investigar nuestras lenguas oficiales y favorecer esa diversidad cultural y lingüística"

"Por supuesto que el Gobierno de España y esta Delegación del Gobierno y el Palau del Temple siempre estarán como una trinchera para combatir los ataques a nuestra lengua", ha asegurado Bernabé.

En relación al acto, ha resaltado que sirve de "reconocimiento" al valenciano a las puertas del 9 d'Octubre y a los cantautores que "también representan lo que ha sido el paso de la historia en nuestra tierra", desde Raimon "en los momentos incluso antes de la democracia" hasta el "resurgimiento de los grupos y de la música en valenciano".

La delegada ha señalado que se trata de un proyecto que nace "de la voluntad de recordar, reconocer y proyectar a quienes en tiempos de la dictadura se jugaron mucho por cantar en valenciano".

Moderada por el periodista Rafa Cervera, el encuentro ha contado con la presencia de Vicent Torrent, miembro fundador del grupo Al Tall; la cantautora de Gandia Eva Dénia y la joven artista de Oliva, María Bertomeu i Soria, más conocida como com La Maria.

En la mesa redonda se ha abordado el valor que tuvo cantar en valenciano en una época difícil, marcada por la prohibición de actuaciones en directo, las fuertes limitaciones a la libertad cultural y por la presión de sectores radicales contrarios a su difusión.

Los participantes también han reflexionado sobre los retos actuales del valenciano como expresión artística, en un contexto donde "persisten episodios de censura y restricciones a diferentes escalas y que afectan tanto a los medios públicos como iniciativas culturales sostenidas con recursos institucionales".

El acto ha concluido con un breve concierto acústico a cargo del cantautor de Alzira Joan Amèric.