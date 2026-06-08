Bernabé acusa a Llorca y Catalá de estar "escondidos" y no asumir su responsabilidad ante la huelga docente y el Corpus

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, atiende a los medios - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha acusado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y a la alcaldesa de València, María José Catalá, de estar "escondidos" y no asumir sus responsabilidades ante la huelga de docentes que alcanza ya su quinta semana y la celebración del Corpus Christi con la acampada educativa, respectivamente. "Esperan que siempre haya alguien que le solucione los problemas", ha criticado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes tras visitar en Real (Valencia) las obras realizadas en los caminos agrícolas afectados por la dana, desde donde ha señalado que el "principal problema" tanto de Llorca como de Catalá es "que no hablan, que no asumen las responsabilidades". El primero, a su juicio, todavía no ha "asumido todavía que es 'president' de la Generalitat y la segunda "tampoco ha asumido que es alcaldesa de toda la ciudad y de todos los problemas que envuelven la ciudad".

"No son capaces ni de sentarse a dialogar, ni de sentarse a hablar, ni por supuesto a solucionar", ha reprochado Bernabé a ambos dirigentes 'populares', al tiempo que ha incidido en que en la quinta semana de huelga indefinida el jefe del Consell "todavía no se ha sentado con los docentes" a negociar: "Ellos que tanto les gusta hacer estas escenificaciones por 'streaming', podía haber llegado el 'president' de la Generalitat y haberse sentado él personalmente, para mayor gloria de su 'streaming'".

En este sentido, ha afeado a Llorca que siga "escondido" y "sin aparecer", como a su juicio "ha hecho también la alcaldesa" con la celebración de la festividad del Corpus en el mismo espacio que la acampada docente, en una cuestión en la que Catalá "simplemente tenía que hacer algo muy sencillo, que era hablar y dialogar para intentar que aquellos que querían seguir con su reivindicación pudieran hacerlo como lo han hecho de forma pacífica".

"Y no hacía falta, como hizo por misiva y con una carta que envió la Policía Local diciendo que se hiciera la intervención que fuera necesaria lo más rápido posible", ha agregado la delegada del Gobierno, que ha advertido a la alcaldesa de que, en las cuestiones de seguridad, "las prisas no son buenas, los nervios no son buenos y las pocas ganas de hablar y las muchas de intervenir, desde luego son del todo perjudiciales".

QUINTA SEMANA DE HUELGA "POR LA INCOMPETENCIA DEL PP"

En este contexto, Bernabé ha destacado que la comunidad valenciana se enfrenta a la quinta semana de huelga indefinida "por la incompetencia del PP, de un gobierno que ha decidido que por encima de todo están siempre sus intereses". "Nunca los intereses de los servicios públicos, nunca los intereses de la enseñanza pública", ha lamentado.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha puesto en valor que los profesores y profesoras van por la quinta semana de huelga "a costa de su bolsillo, de su esfuerzo, de su reivindicación, reivindicando y luchando por los derechos de nuestros hijos y de nuestras hijas para tener una educación pública de calidad".

Frente a ello, ha denunciado que Pérez Llorca "todavía no se ha sentado a hablar con el colectivo de docentes, lo mismo que le pasó a la alcaldesa cuando este fin de semana se celebraba el Corpus y había una situación de tensión provocada, desde luego, por un gobierno de su partido, por cierto, que no hablan". "Es el principal problema", ha insistido.